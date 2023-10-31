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Япония заявила о нарушении воздушного пространства со стороны России

Татьяна ЛозовенкоВторник, 31 октября 2023, 15:49
Япония заявила о нарушении воздушного пространства со стороны России
РОССИЙСКИЙ КА-52. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ТАСС

Минобороны Японии сообщило, что вероятно российский вертолет во вторник вошел в воздушное пространство страны.

Источник: Kyodo News со ссылкой на Минобороны Японии

Детали: По данным японского министерства, вертолет был замечен в воздушном пространстве над водами у полуострова Нэмуро на востоке острова Хоккайдо около 12:44 по местному времени. Воздушные силы Японии подняли истребители в ответ на вторжение.

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Япония выразила России решительный протест из-за этого инцидента.

Kyodo News сообщает, что аналогичное нарушение со стороны российского вертолета произошло в марте 2022 года после того, как Япония, вместе со многими западными странами, начала вводить экономические санкции против России.

Темы: ЯпонияРосcияавиаистребители
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