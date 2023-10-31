У Боснії розслідують ймовірну купівлю заводу за гроші Міноборони України, які мали піти на міни

У Боснії та Герцеговині місцева прокуратура розслідує справу про купівлю заводу з виробництва вибухівки "Вітезіт". Є підозра, що покупку здійснили за кошти Міністерства оборони України, які призначалися для придбання мінометних пострілів для української армії.

Джерело: розслідування балканської служби "Радіо Свобода", про яке пише "Європейська правда"

Деталі: Розслідування пов’язане з контрактом вартістю 1,4 мільярда гривень між Міністерством оборони України та маловідомою фірмою "Львівський арсенал", укладеним у листопаді 2022 року, на постачання великої партії мінометних пострілів.

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Україна внесла понад 400 мільйон гривень передоплати, але "Львівський арсенал", як повідомляла "Українська правда", зірвав постачання, після чого на компанію подали до суду.

За даними "Радіо Свобода", для виконання контракту "Львівський арсенал" залучив словацьку компанію Sevotech, яка своєю чергою співпрацює з WDG Promet, що базується в Загребі. Остання ж має рахунок у чеському банку Podnikatelská družstevní zálazna, куди й перераховувались кошти Міноборони України.

Хоча ролі кожного з учасників схеми ще розслідуються, ймовірно, планувалось здійснити закупівлю мін із Хорватії.

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За збігом обставин, власник хорватської WDG Promet Матіас Зубак – син хорватського торговця зброєю Звонка Зубака – у грудні 2022 року придбав у Боснії і Герцеговині завод "Вітезіт" із виробництва вибухівки за 5,5 мільйона євро. Згідно з даними "Радіо Свобода", кошти Зубак отримав через WDG Promet із рахунку в чеському Podnikatelská družstevní zálazna.

Сам Зубак стверджує, що кошти з рахунку – усього 5,6 мільйона доларів – у нього вкрали нібито працівники банку в Чехії, підробивши документи й підписи. Він також каже, що купівля "Вітезіта" не пов’язана з контрактом українського Міноборони, а з українською стороною у нього проблем немає.

Натомість у Podnikatelská družstevní zálazna стверджують, що WDG Promet сам зняв кошти з рахунку, причому в банку повідомили фінрегулятору Чехії про цю транзакцію як підозрілу. Представник установи Каміль Бабух в розмові з "Радіо Свобода" прямо звинувачує загребську компанію у тому, що вона "витратила українські гроші на купівлю "Вітезіту".

Розслідування обставин цих транзакцій, як довідалась "Радіо Свобода", ведуть прокуратури в Чехії та Боснії і Герцеговині. Чеська сторона попросила Боснію через Європол допомогти з отриманням даних про діяльність компаній, які фігурують у справі, а також надати необхідні дані з банків Боснії і Герцеговини.

Детальніше про український бік справи читайте в матеріалі УП: "Порожній "Львівський арсенал". Як ЗСУ за 1,5 мільярда не отримали жодної міни".