В Боснии расследуют вероятную покупку завода за деньги Минобороны Украины, которые должны были пойти на мины

В Боснии и Герцеговине местная прокуратура расследует дело о покупке завода по производству взрывчатки "Витезит". Есть подозрение, что покупку осуществили за средства Министерства обороны Украины, которые предназначались для приобретения минометных выстрелов для украинской армии.

Источник: расследование балканской службы "Радио Свобода", о котором пишет "Европейская правда"

Детали: Расследование связано с контрактом стоимостью 1,4 миллиарда гривен между украинским Минобороны и малоизвестной фирмой "Львовский арсенал", заключенным в ноябре 2022 года, на поставку крупной партии минометных выстрелов.

Реклама:

Украина внесла более 400 миллионов гривен предоплаты, но "Львовский арсенал", как сообщала "Украинская правда", сорвал поставку, после чего на компанию подали в суд.

По данным "Радио Свобода", для выполнения контракта "Львовский арсенал" привлек словацкую компанию Sevotech, которая в свою очередь сотрудничает с WDG Promet, базирующейся в Загребе. Последняя же имеет счет в чешском банке Podnikatelská družstevní zálazna, куда и перечислялись средства Минобороны Украины.

Хотя роли каждого из участников схемы еще расследуются, вероятно, планировалось осуществить закупку мин из Хорватии.

ВИДЕО ДНЯ

По стечению обстоятельств, владелец хорватской WDG Promet Матиас Зубак – сын хорватского торговца оружием Звонко Зубака – в декабре 2022 года приобрел в Боснии и Герцеговине завод "Витезит" по производству взрывчатки за 5,5 миллиона евро. Согласно данным "Радио Свобода", средства Зубак получил через WDG Promet со счета в чешском Podnikatelská družstevní zálazna.

Сам Зубак утверждает, что средства со счета – всего 5,6 миллиона долларов – у него украли якобы работники банка в Чехии, подделав документы и подписи. Он также говорит, что покупка "Витезита" не связана с контрактом украинского Минобороны, а с украинской стороной у него проблем нет.

В Podnikatelská družstevní zálazna утверждают, что WDG Promet сам снял средства со счета, причем в банке сообщили финрегулятору Чехии об этой транзакции как подозрительной. Представитель учреждения Камиль Бабух в разговоре с "Радио Свобода" прямо обвиняет загребскую компанию в том, что она "потратила украинские деньги на покупку "Витезита".

Расследование обстоятельств этих транзакций, как узнала "Радио Свобода", ведут прокуратуры в Чехии и Боснии и Герцеговине. Чешская сторона попросила Боснию через Европол помочь с получением данных о деятельности компаний, которые фигурируют в деле, а также предоставить необходимые данные из банков Боснии и Герцеговины.

Подробнее об украинской стороне дела читайте в материале УП: "Пустой "Львовский арсенал". Как ВСУ за 1,5 миллиарда не получили ни одной мины".