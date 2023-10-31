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Лукашенко вимагає від Росії компенсацію через пізніший ввід в експлуатацію Білоруської АЕС

Тетяна ОлійникВівторок, 31 жовтня 2023, 19:37
Лукашенко вимагає від Росії компенсацію через пізніший ввід в експлуатацію Білоруської АЕС
Олександр Лукашенко. Фото Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагає від Росії компенсацію через введення в експлуатацію Білоруської АЕС пізніше запланованого.

Джерело: білоруське державне агентство "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "У нас трохи змістилися терміни введення в експлуатацію атомної станції через російську сторону. Звичайно, за договором ми поставили перед ними питання про компенсації. Це приховувати не треба. Нічого там надзвичайного не було".

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Деталі: Лукашенко додав, що РФ запропонувала як компенсацію продаж ядерного палива "як для своїх станцій" та п'ятирічну гарантію на основні вузли.

Теми: БілорусьЛукашенкоПутін
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