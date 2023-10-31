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Лукашенко требует от России компенсацию из-за более позднего ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС

Татьяна ОлейникВторник, 31 октября 2023, 19:37
Лукашенко требует от России компенсацию из-за более позднего ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС
Александр Лукашенко. Фото Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко требует от России компенсацию из-за ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС позже запланированного.

Источник: белорусское государственное агентство "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции через российскую сторону. Конечно, по договору мы задали перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не нужно. Ничего там не было".

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Детали: Лукашенко добавил, что РФ предложила в качестве компенсации продажу ядерного топлива "как для своих станций" и пятилетнюю гарантию на основные узлы.

Темы: БеларусьЛукашенкоПутин
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