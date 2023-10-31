Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога

Татьяна ОлейникВторник, 31 октября 2023, 23:41
В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Вечером 31 октября Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в ряде областей, также сообщают о "Шахедах".

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: По состоянию на 23:34, Воздушные Силы ВСУ сообщают об угрозе "Шахедов" и баллистического вооружения в большинстве областей Украины. В частности, из Белгородской области РФ и с южного направления сообщали о пусках ударных БпЛА. Призывали быть особенно внимательными: Николаевскую, Кировоградскую, Полтавскую, Харьковскую области.

Реклама:

 

Карта - alerts.in.ua

Обновлено: После полуночи 1 ноября Воздушные силы сообщили о движении вражеских беспилотников в разных направлениях.

Дословно: "Движение ударных БпЛА:

ВИДЕО ДНЯ
  1. Группа ударных БпЛА в Хмельницкой области. Вероятное направление - Староконстантинов.
  2. Несколько групп в Кировоградской области направлением на Умань.
  3. Также наблюдается несколько групп в Полтавской области, направлением на Кременчуг".

Детали: Около двух часов ночи ВС сообщили о нескольких группах ударных БПЛА в Винницкой и Хмельницкой областях, курсом на запад. Курс может меняться.

После двух ночи был объявлен отбой тревог во всех областях, кроме Винницкой и Хмельницкой.

В 2:24 тревогу отменили в Винницкой области, однако объявили - в Тернопольской области.

В 2:59 Воздушные силы сообщили об угрозе применения БпЛА во Львовской области.

В 3:27 было объявлено отбой тревог по всем областям.

Темы: воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Палата представителей США одобрила проект финансирования без средств для Украины

Путин хочет перед объявлением выборов показать результат на поле боя – Зеленский

Во "Львовской политехнике" заявили, что оснований для увольнения Фарион нет

Кипрские компании попались на сокрытии росактивов: власти страны обещают усилить контроль

видеоПоявилось видео жесткого задержания одессита военкоматом на глазах у семьи, в ТЦК выясняют обстоятельства

Умеров об ударе по 128-й бригаде: Военных предупреждали о вражеском БПЛА. Виновных накажут

Все новости...
Зеленский: Успех Украины в битве за Черное море – это то, что будет в учебниках истории
Пентагон: Обучение украинских пилотов на F-16 может занять 5 месяцев
ОВА: В Хмельницкой области прогремели взрывы, работала ПВО
В Полтавской области прогремели взрывы – СМИ
Последние новости
01:37
Вопрос о помощи Украине находится в критической точке – Госдеп США
01:01
Палата представителей США одобрила проект финансирования без средств для Украины
00:32
Китай мог бы сыграть определенную роль, помогая США поддерживать Украину – Кирби
00:12
В части областей была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
23:52
Экономические новости 14 ноября: Минфин хочет увеличить налог для банков, расследование Cyprus Confidential
23:49
В Херсонской области на российской взрывчатке подорвался мужчина
23:41
ЕС согласовал 22 приоритета развития своей обороны, учитывая опыт войны РФ против Украины
23:12
PwC Cyprus, вероятно, нарушил санкции во время работы на российского олигарха Мордашова – СМИ
23:06
В Еврокомиссии призвали Венгрию не покупать газ у России
22:26
Немецкий журналист, который много лет восхвалял Путина, получал за это деньги от путинского олигарха – СМИ
Все новости...
Реклама: