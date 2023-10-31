В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога

Вечером 31 октября Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в ряде областей, также сообщают о "Шахедах".

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: По состоянию на 23:34, Воздушные Силы ВСУ сообщают об угрозе "Шахедов" и баллистического вооружения в большинстве областей Украины. В частности, из Белгородской области РФ и с южного направления сообщали о пусках ударных БпЛА. Призывали быть особенно внимательными: Николаевскую, Кировоградскую, Полтавскую, Харьковскую области.

Реклама:

Карта - alerts.in.ua

Обновлено: После полуночи 1 ноября Воздушные силы сообщили о движении вражеских беспилотников в разных направлениях.

Дословно: "Движение ударных БпЛА:

ВИДЕО ДНЯ

Группа ударных БпЛА в Хмельницкой области. Вероятное направление - Староконстантинов. Несколько групп в Кировоградской области направлением на Умань. Также наблюдается несколько групп в Полтавской области, направлением на Кременчуг".

Детали: Около двух часов ночи ВС сообщили о нескольких группах ударных БПЛА в Винницкой и Хмельницкой областях, курсом на запад. Курс может меняться.

После двух ночи был объявлен отбой тревог во всех областях, кроме Винницкой и Хмельницкой.

В 2:24 тревогу отменили в Винницкой области, однако объявили - в Тернопольской области.

В 2:59 Воздушные силы сообщили об угрозе применения БпЛА во Львовской области.

В 3:27 было объявлено отбой тревог по всем областям.