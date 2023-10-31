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Байден може накласти вето на бюджетний законопроєкт, у якому не буде коштів на допомогу Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 31 жовтня 2023, 22:54
Байден може накласти вето на бюджетний законопроєкт, у якому не буде коштів на допомогу Україні
Президент США Джо Байден. Фото - Getty Images

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі не виключив, що президент США Джо Байден може накласти вето на бюджетний законопроєкт, у якому не буде коштів на допомогу Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Кірбі на брифінгу

Деталі: Представник Білого дому ухилився від прямої відповіді на питання, чи готовий Байден застосувати вето, якщо Конгрес проголосує за власний бюджетний законопроєкт, у якому не будуть передбачені витрати для України.

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"Я думаю, що ми дуже чітко дали зрозуміти, наскільки глибоке занепокоєння викликає законопроект республіканців у Палаті представників і наскільки він не відповідає нашим потребам у національній безпеці", – сказав Кірбі.

"І як верховний головнокомандувач, президент ніколи не зробить нічого, що не відповідає нашим ключовим потребам національної безпеки", – додав він.

Нагадаємо, що Білий дім запросив у Конгресу додаткової бюджетної підтримки на понад 105 мільярдів доларів, із яких 61,4 мільярда мали призначатись для Києва.

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Але понеділок республіканці у Палаті представників США представили законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю в розмірі 14,3 мільярдів доларів окремо від України.

Новообраний спікер палати республіканець Майк Джонсон минулого тижня заявив, що хоче, аби допомога Ізраїлю та Україні розглядалася у палаті окремо. За його словами, допомогу, яку надають Києву, слід розглядати прискіпливіше.

Шлях подальшої реалізації плану фінансування Байдена виглядає невизначеним. Демократи і багато республіканців у Сенаті, де більшість мають демократи, підтримують стратегію Байдена щодо об’єднання допомоги Україні з підтримкою Ізраїлю.

Теми: БайденСШАдопомога Україні
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