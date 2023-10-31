Байден може накласти вето на бюджетний законопроєкт, у якому не буде коштів на допомогу Україні
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі не виключив, що президент США Джо Байден може накласти вето на бюджетний законопроєкт, у якому не буде коштів на допомогу Україні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Кірбі на брифінгу
Деталі: Представник Білого дому ухилився від прямої відповіді на питання, чи готовий Байден застосувати вето, якщо Конгрес проголосує за власний бюджетний законопроєкт, у якому не будуть передбачені витрати для України.
"Я думаю, що ми дуже чітко дали зрозуміти, наскільки глибоке занепокоєння викликає законопроект республіканців у Палаті представників і наскільки він не відповідає нашим потребам у національній безпеці", – сказав Кірбі.
"І як верховний головнокомандувач, президент ніколи не зробить нічого, що не відповідає нашим ключовим потребам національної безпеки", – додав він.
Нагадаємо, що Білий дім запросив у Конгресу додаткової бюджетної підтримки на понад 105 мільярдів доларів, із яких 61,4 мільярда мали призначатись для Києва.
Але понеділок республіканці у Палаті представників США представили законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю в розмірі 14,3 мільярдів доларів окремо від України.
Новообраний спікер палати республіканець Майк Джонсон минулого тижня заявив, що хоче, аби допомога Ізраїлю та Україні розглядалася у палаті окремо. За його словами, допомогу, яку надають Києву, слід розглядати прискіпливіше.
Шлях подальшої реалізації плану фінансування Байдена виглядає невизначеним. Демократи і багато республіканців у Сенаті, де більшість мають демократи, підтримують стратегію Байдена щодо об’єднання допомоги Україні з підтримкою Ізраїлю.