Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не исключил, что президент США Джо Байден может наложить вето на бюджетный законопроект, в котором не будет средств на помощь Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Кирби на брифинге

Детали: Представитель Белого дома уклонился от прямого ответа на вопрос, готов ли Байден применить вето, если Конгресс проголосует за собственный бюджетный законопроект, в котором не будут предусмотрены расходы для Украины.

Реклама:

"Я думаю, что мы очень четко дали понять, насколько глубокое беспокойство вызывает законопроект республиканцев в Палате представителей и насколько он не соответствует нашим потребностям в национальной безопасности", – сказал Кирби.

"И как верховный главнокомандующий, президент никогда не сделает ничего, что не соответствует нашим ключевым потребностям национальной безопасности", – добавил он.

Напомним, что Белый дом запросил у Конгресса дополнительной бюджетной поддержки на более 105 миллиардов долларов, из которых 61,4 миллиарда должны были предназначаться для Киева.

ВИДЕО ДНЯ

Но в понедельник республиканцы в Палате представителей США представили законопроект о предоставлении помощи Израилю в размере 14,3 миллиардов долларов отдельно от Украины.

Новоизбранный спикер палаты республиканец Майк Джонсон на прошлой неделе заявил, что хочет, чтобы помощь Израилю и Украине рассматривалась в палате отдельно. По его словам, помощь, которую оказывают Киеву, следует рассматривать более тщательно.

Путь дальнейшей реализации плана финансирования Байдена выглядит неопределенным. Демократы и многие республиканцы в Сенате, где большинство имеют демократы, поддерживают стратегию Байдена по объединению помощи Украине с поддержкой Израиля.