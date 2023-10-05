Це воєнний злочин: топ-дипломат ЄС засудив звірство росіян на Харківщині

Високий представник ЄС із зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель назвав воєнним злочином удар РФ по селу Гроза на Харківщині та пообіцяв неминуче покарання.

Джерело: заява Борреля, опублікована на сайті Європейської служби зовнішніх справ, пише "Європейська правда"

Деталі: Топ-дипломат Євросоюзу назвав російський удар по Харківщині "черговою огидною атакою на невинних цивільних людей, на додаток до щоденних невибіркових атак Росії поблизу лінії фронту, які вона продовжує здійснювати щодня".

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"Навмисні напади на цивільне населення є воєнними злочинами. Керівництво Росії, всі командири, виконавці та співучасники цих звірств будуть притягнуті до відповідальності. Безкарності за воєнні злочини не буде", – наголосив Боррель.

Він також підтвердив підтримку України з боку ЄС і додав, що Євросоюз високо цінує силу, мужність та опір українського народу.

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