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Лукашенко обіцяє за рік мати зброю для сучасної війни і погрожує ворогам

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 6 жовтня 2023, 14:53
Лукашенко обіцяє за рік мати зброю для сучасної війни і погрожує ворогам
фото Белта

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що приблизно за рік країна матиме "все в повному обсязі" для ведення сучасної війни. 

Джерело: Белта із посиланням на заяву Лукашенка під час поїздки до Брестської області

Пряма мова: "Досвід сучасної війни повністю нами засвоєний. До середини майбутнього року ми матимемо все в повному обсязі, що нам необхідно: зв'язок, розвідка, безпілотники, ударні зокрема, активний захист. 

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... Але, обороняючись, ми це будемо робити активно. Щоб у будь-який момент перейти в наступ, якщо буде необхідність".

Деталі: Водночас Лукашенко натякнув на можливість застосування ядерної зброї для завдання "непоправної шкоди" ворогу. 

Пряма мова: "Ми не говоримо про потужнішу зброю, яка сьогодні у нас є, для того, щоб показати свою міць і завдати супротивникові неприйнятних збитків. 

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Ми не купуватимемо тисячі танків, але у нас завжди є можливість завдати неприйнятної шкоди. Тобто, перш ніж нападати на Білорусь, він подумає, що відповідь буде такою, що для них неприйнятна".

Що передувало:

Теми: ЛукашенкоБілорусьзброявійна
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