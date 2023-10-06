Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лукашенко обіцяє за рік мати зброю для сучасної війни і погрожує ворогам

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 6 жовтня 2023, 14:53
Лукашенко обіцяє за рік мати зброю для сучасної війни і погрожує ворогам
фото Белта

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що приблизно за рік країна матиме "все в повному обсязі" для ведення сучасної війни. 

Джерело: Белта із посиланням на заяву Лукашенка під час поїздки до Брестської області

Пряма мова: "Досвід сучасної війни повністю нами засвоєний. До середини майбутнього року ми матимемо все в повному обсязі, що нам необхідно: зв'язок, розвідка, безпілотники, ударні зокрема, активний захист. 

Реклама:

... Але, обороняючись, ми це будемо робити активно. Щоб у будь-який момент перейти в наступ, якщо буде необхідність".

Деталі: Водночас Лукашенко натякнув на можливість застосування ядерної зброї для завдання "непоправної шкоди" ворогу. 

Пряма мова: "Ми не говоримо про потужнішу зброю, яка сьогодні у нас є, для того, щоб показати свою міць і завдати супротивникові неприйнятних збитків. 

ВІДЕО ДНЯ

Ми не купуватимемо тисячі танків, але у нас завжди є можливість завдати неприйнятної шкоди. Тобто, перш ніж нападати на Білорусь, він подумає, що відповідь буде такою, що для них неприйнятна".

Що передувало:

Теми: ЛукашенкоБілорусьзброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шольц розлютився через цинічні заяви Путіна про війну на Близькому Сході

фотоРада зробила крок до заборони релігійних організацій, пов'язаних з Росією

Буде все, що необхідно для ППО: Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні

Казахстан ввів заборону на експорт до Росії товарів, які можуть бути використані у війні

аудіоНа Черкащині посадовець ТЦК закликав "денацифікувати" Україну – отримав 2 роки в′язниці

фотоСупутник показав, як виглядає аеродром Луганська після ударів ЗСУ

Усі новини...
Лукашенко
Білорусь оголосила про перевірку боєготовності армії
Посол Угорщини вручив вірчі грамоти Лукашенку
Лукашенко анонсував поїздку Путіна до Киргизстану в жовтні
Останні новини
14:14
Лондон повернув статус найбільшого фондового ринку Європи
13:50
Лавров порадив росіянам відпочивати у Північній Кореї
13:50
Російська церква вже створює "православні ПВК" для війни в Україні — СБУ
13:37
Шольц розлютився через цинічні заяви Путіна про війну на Близькому Сході
13:21
Рада прийняла бюджет-2024 в першому читанні
13:12
76 днів добивалася від окупантів онука: дитину, депортовану з Олешок, забрала бабуся
13:07
фотоРада зробила крок до заборони релігійних організацій, пов'язаних з Росією
13:03
оновленоУ Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи під час тривоги – ЗМІ
13:03
Банкіри прогнозують зниження Нацбанком облікової ставки 26 жовтня
12:47
Буде все, що необхідно для ППО: Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: