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Перевіряється інформація про загибель українки в Ізраїлі, ще двох шукають – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 7 жовтня 2023, 21:17
Перевіряється інформація про загибель українки в Ізраїлі, ще двох шукають – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

Наразі перевіряється інформація про загибель однієї громадянки України та проводиться розшук двох українських громадян в Ізраїлі внаслідок атаки терористів ХАМАС.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

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Пряма мова: "Станом на зараз перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук двох наших громадян. Як тільки будуть перевірені деталі щодо цих людей, українські дипломати повідомлять суспільству.

Будь ласка, дорогі українці, якщо ви перебуваєте в Ізраїлі, будьте максимально уважні. Дотримуйтеся інструкцій від сил безпеки, дбайте про себе і інших поруч із вами. За будь-якої потреби, будь ласка, звертайтесь у наше посольство будь-яким доступним вам способом: Україна допоможе всім своїм людям, що б не відбувалось".

Деталі: Зеленський підкреслив, що терористичний напад на Ізраїль був ретельно підготовлений.

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"Увесь світ розуміє, які саме спонсори терору могли спонукати та забезпечити організацію цієї атаки", – сказав також він.

Президент також підкреслив, що Ізраїль має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава. І дуже важливо, щоб увесь світ об’єднано та принципово реагував на терор.

"Ми в Україні особливо сприймаємо те, що сталося. Тисячі ракет у небі Ізраїлю… Люди, убиті просто на вулицях… Розстріляні машини із цивільними… Знущання із заручників… Усе це, на жаль, терор приніс і на вулиці українських міст та сіл. Наша позиція абсолютно чітка: у будь-якій точці планети кожен, хто несе терор і смерть, повинен за це відповідати", – сказав Зеленський.

Передісторія:

  • Вранці 7 жовтня з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети, у містах спалахнули пожежі.
  • Президент Володимир Зеленський підтримав Ізраїль після атаки з боку терористів ХАМАС.
  • Станом на вечір суботи, кількість жертв атаки терористичного угрупування ХАМАС проти Ізраїлю зросла до більш ніж 200 осіб, понад 1100 осіб дістали поранень.

Теми: ЗеленськийІзраїль
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