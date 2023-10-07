ХАМАС знову атакує Тель-Авів, кількість жертв в Ізраїлі сягнула 250
Кількість жертв атаки терористичного угрупування ХАМАС проти Ізраїлю зросла до більш ніж 250 осіб, понад 1450 осіб дістали поранень.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: МОЗ Ізраїлю повідомляє, що 1 452 людини дістали поранень внаслідок нападів терористів у суботу. Серед них як поранені в наслідок ракетних ударів, так і від рук бойовиків ХАМАС, які проникали на територію Ізраїлю і розстрілювали військових і цивільних осіб.
Очікується, що кількість загиблих зросте.
Разом з тим, у суботу ввечері Тель-Авів і околиці знову обстрілюють ракетами після того, як ХАМАС погрожував нанести удар по цьому району.
Над Тель-Авівом лунали гучні вибухи.
За даними медиків, в результаті ракетного обстрілу центральної частини Ізраїлю, який нещодавно здійснив ХАМАС, було поранено щонайменше дев'ять цивільних осіб.
Зокрема, в Тель-Авіві поранення дістали четверо людей.
ХАМАС заявив, що випустив 150 ракет з сектора Газа по Тель-Авіву під час обстрілу.
Раніше ХАМАС погрожував атакувати Тель-Авів після того, як ЦАХАЛ розбомбив дві висотні вежі в секторі Газа, які використовувалися для розміщення активів ХАМАСу.
"Перед ударом ЦАХАЛ заздалегідь попередив мешканців будівлі і попросив їх евакуюватися", - заявили ізраїльські військові.
BREAKING: Israeli fighter jets destroy the Palestine Tower in Gaza City, displacing its residents. pic.twitter.com/HM7d4XQxzr— Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2023
Палестинські ЗМІ також повідомляють, що ізраїльські військово-повітряні сили розбомбили будинок Ях'ї Сінвара, голови терористичного угрупування ХАМАС у секторі Газа.
Водночас міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац підписав наказ, що зобов'язує Ізраїльську електричну корпорацію припинити постачання електроенергії до Гази.
Рада Безпеки ООН проведе в неділю екстрене засідання, присвячене насильству на Близькому Сході, йдеться в заяві, оприлюдненій після атак терористів ХАМАС на Ізраїль. Засідання буде закритим для преси та громадськості.
Передісторія:
- Вранці 7 жовтня з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети, у містах спалахнули пожежі.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зробив публічну заяву з приводу масованої атаки з боку ХАМАС, заявивши, що країна перебуває у стані війни, але вони переможуть.
- Президент Володимир Зеленський підтримав Ізраїль після атаки з боку терористів ХАМАС.
- Раніше було відомо про 100 жертв з боку Ізраїлю й майже 200 з боку палестинців.