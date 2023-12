ХАМАС знову атакує Тель-Авів, кількість жертв в Ізраїлі сягнула 250

Кількість жертв атаки терористичного угрупування ХАМАС проти Ізраїлю зросла до більш ніж 250 осіб, понад 1450 осіб дістали поранень.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: МОЗ Ізраїлю повідомляє, що 1 452 людини дістали поранень внаслідок нападів терористів у суботу. Серед них як поранені в наслідок ракетних ударів, так і від рук бойовиків ХАМАС, які проникали на територію Ізраїлю і розстрілювали військових і цивільних осіб.

Очікується, що кількість загиблих зросте.

Разом з тим, у суботу ввечері Тель-Авів і околиці знову обстрілюють ракетами після того, як ХАМАС погрожував нанести удар по цьому району.

Над Тель-Авівом лунали гучні вибухи.

За даними медиків, в результаті ракетного обстрілу центральної частини Ізраїлю, який нещодавно здійснив ХАМАС, було поранено щонайменше дев'ять цивільних осіб.

Зокрема, в Тель-Авіві поранення дістали четверо людей.

ХАМАС заявив, що випустив 150 ракет з сектора Газа по Тель-Авіву під час обстрілу.

Раніше ХАМАС погрожував атакувати Тель-Авів після того, як ЦАХАЛ розбомбив дві висотні вежі в секторі Газа, які використовувалися для розміщення активів ХАМАСу.

"Перед ударом ЦАХАЛ заздалегідь попередив мешканців будівлі і попросив їх евакуюватися", - заявили ізраїльські військові.

BREAKING: Israeli fighter jets destroy the Palestine Tower in Gaza City, displacing its residents. pic.twitter.com/HM7d4XQxzr