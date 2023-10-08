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Ми вступаємо в довгу і важку війну – прем'єр Ізраїлю

Ольга Глущенко Неділя, 8 жовтня 2023, 02:44
Ми вступаємо в довгу і важку війну – прем'єр Ізраїлю
Нетаньягу, фото Getty Images

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що країна вступає в "довгу і важку війну", нав’язану атакою ХАМАС.

Джерело: заява Нетаньягу в мережі Х

Пряма мова: "Ми вступаємо в довгу і важку війну. Війна була нав’язана нам через смертоносну атаку ХАМАС.

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Перший етап закінчується в ці години знищенням більшості сил противника, які проникли на нашу територію".

Деталі: Прем'єр Ізраїлю додав, що країна розпочинає наступ, який "триватиме без застережень і без перепочинку – до досягнення цілей".

"Ми відновимо безпеку громадян Ізраїлю і переможемо", – заявив Нетаньягу.

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  • Пентагон пообіцяв забезпечити Ізраїль усім необхідним для самооборони і захисту цивільного населення.
  • Нетаньягу закликав мешканців сектору Газа негайно його залишити, а міністр оборони Йоав Галант заявив, що Ізраїль змінить реальність у Газі на 50 років вперед.

Теми: ІзраїльвійнаСектор Газа
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