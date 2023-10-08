Ми вступаємо в довгу і важку війну – прем'єр Ізраїлю
Неділя, 8 жовтня 2023, 02:44
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що країна вступає в "довгу і важку війну", нав’язану атакою ХАМАС.
Джерело: заява Нетаньягу в мережі Х
Пряма мова: "Ми вступаємо в довгу і важку війну. Війна була нав’язана нам через смертоносну атаку ХАМАС.
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Перший етап закінчується в ці години знищенням більшості сил противника, які проникли на нашу територію".
Деталі: Прем'єр Ізраїлю додав, що країна розпочинає наступ, який "триватиме без застережень і без перепочинку – до досягнення цілей".
"Ми відновимо безпеку громадян Ізраїлю і переможемо", – заявив Нетаньягу.
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Передісторія:
- Вранці 7 жовтня з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети, у містах спалахнули пожежі.
- Президент Володимир Зеленський підтримав Ізраїль після атаки з боку терористів ХАМАС.
- Пентагон пообіцяв забезпечити Ізраїль усім необхідним для самооборони і захисту цивільного населення.
- Нетаньягу закликав мешканців сектору Газа негайно його залишити, а міністр оборони Йоав Галант заявив, що Ізраїль змінить реальність у Газі на 50 років вперед.