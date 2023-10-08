Байден: США подбають, щоб Ізраїль міг захистити себе
Президент США Джо Байден заявив, що Штати "стоять на боці Ізраїлю" і пообіцяв ізраїльтянам допомогу для їхнього захисту.
Джерело: Байден, цитує сайт Білого дому
Пряма мова: "Сьогодні народ Ізраїлю зазнає нападу, організованого терористичною організацією ХАМАС.
У цей момент трагедії я хочу сказати їм, всьому світу і терористам скрізь, що Сполучені Штати стоять на боці Ізраїлю.
Ми подбаємо про те, щоб їхні громадяни отримали допомогу, якої вони потребують, і щоб вони могли продовжувати захищати себе".
"Коли я говорив з прем'єр-міністром Нетаньягу сьогодні вранці, я сказав йому, що Сполучені Штати стоять разом з народом Ізраїлю перед обличчям цих терористичних нападів.
Ізраїль має право захищати себе і свій народ. І крапка".
Деталі: Байден також сказав, що доручив своїй команді залишатися на постійному зв’язку з лідерами всього регіону, включаючи Єгипет, Туреччину, Катар, Саудівську Аравію, Йорданію, Оман, ОАЕ, а також з європейськими партнерами і Палестинською автономією.
Що передувало: Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Пентагон забезпечить Ізраїль усім необхідним для самооборони і захисту цивільного населення від атаки терористів ХАМАС.
Передісторія:
- Вранці 7 жовтня з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети, у містах спалахнули пожежі.
- Президент Володимир Зеленський підтримав Ізраїль після атаки з боку терористів ХАМАС.
- Нетаньягу закликав мешканців сектору Газа негайно його залишити, а міністр оборони Йоав Галант заявив, що Ізраїль змінить реальність у Газі на 50 років вперед.