ISW проаналізував, як Кремль використовує ситуацію в Ізраїлі проти України

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Кремль використає атаку ХАМАС на Ізраїль для просування наративів про зменшення підтримки та уваги США і Заходу до України.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики відзначають, що Кремль вже використав і, ймовірно, продовжить використовувати напади ХАМАС на Ізраїль для просування інформаційних операцій, спрямованих на зменшення підтримки та уваги США і Заходу до України.

Реклама:

Кремль активізував кілька інформаційних операцій після нападів ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня, в першу чергу звинувачуючи Захід у нехтуванні конфліктами на Близькому Сході на користь підтримки України.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Сполученим Штатам та їхнім союзникам слід було б "зайнятися" роботою над "палестино-ізраїльським врегулюванням", а не "втручатися" у справи Росії та надавати Україні військову допомогу.

МЗС Росії звинуватило Захід у блокуванні зусиль необхідного "квартету" у складі Росії, США, Європейського Союзу та Організації Об'єднаних Націй, що призвело до ескалації насильства, поклавши відповідальність за нинішні бойові дії на Захід.

ВІДЕО ДНЯ

Російський пропагандист Сергій Мардан заявив, що Росія виграє від ескалації, оскільки світ "на деякий час відволічеться від України і знову займеться гасінням вічної пожежі на Близькому Сході".

Експерти кажуть, що ці наративи Кремля спрямовані на західну аудиторію, щоб вбити клин у військову підтримку України, намагаються деморалізувати українське суспільство, стверджуючи, що Україна втратить міжнародну підтримку, а також мають намір запевнити російську внутрішню аудиторію в тому, що міжнародне співтовариство проігнорує воєнні зусилля України.

У звіті також зазначають, що кілька ключових джерел у російському інформаційному просторі змістили фокус свого щоденного висвітлення на ситуацію в Ізраїлі 7 жовтня, що може вплинути на інформаційне середовище навколо війни в Україні в найближчі дні або тижні.

Багато російських "воєнкорів" зосередилися переважно на атаках ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня, а деякі сприяли інформаційним операціям Кремля, стверджуючи, що увага Заходу переключилася з України на Ізраїль.

Така увага до Ізраїлю навіть спонукала одного російського "воєнкора" закликати інших не "забувати" про війну в Україні.

"Наразі ISW не може передбачити, як зміниться середовище джерел у зв'язку з розгортанням атак ХАМАС в Ізраїлі", – додають фахівці.

Ключові висновки ISW за 7 жовтня: