ВМС Ізраїлю взяли в полон заступника командувача ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що підрозділ ВМС Шайетет 13 затримав заступника командувача південним підрозділом військово-морських сил ХАМАС у Газі Мухаммеда Абу Галі.

Джерело: The times of Israel

Деталі: Підозрюваний утримується під вартою та його допитує оборонне відомство Ізраїля.

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Подробиць про те, як було захоплено Абу Галі, немає.

Передісторія:

У неділю Білий дім заявив, що президент США Джо Байден наказав надати "додаткову підтримку" Ізраїлю "перед обличчям цього безпрецедентного терористичного нападу з боку ХАМАСу", однак подробиць не наводилося.

Також Пентагон підтвердив, що починає передислокацію авіаносної ударної групи ВМС США на Близький Схід.

Станом на вечір неділі, внаслідок терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль загинуло понад 700 ізраїльтян, понад 2200 дістали поранень.

Американські ЗМІ писали, що Сполучені Штати планують передислокувати кораблі та військові літаки ВМС США ближче до Ізраїлю.