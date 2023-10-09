ВМС Ізраїлю взяли в полон заступника командувача ХАМАС
Понеділок, 9 жовтня 2023, 01:11
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що підрозділ ВМС Шайетет 13 затримав заступника командувача південним підрозділом військово-морських сил ХАМАС у Газі Мухаммеда Абу Галі.
Джерело: The times of Israel
Деталі: Підозрюваний утримується під вартою та його допитує оборонне відомство Ізраїля.
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Подробиць про те, як було захоплено Абу Галі, немає.
Передісторія:
- У неділю Білий дім заявив, що президент США Джо Байден наказав надати "додаткову підтримку" Ізраїлю "перед обличчям цього безпрецедентного терористичного нападу з боку ХАМАСу", однак подробиць не наводилося.
- Також Пентагон підтвердив, що починає передислокацію авіаносної ударної групи ВМС США на Близький Схід.
- Станом на вечір неділі, внаслідок терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль загинуло понад 700 ізраїльтян, понад 2200 дістали поранень.
- Американські ЗМІ писали, що Сполучені Штати планують передислокувати кораблі та військові літаки ВМС США ближче до Ізраїлю.
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