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ВМС Ізраїлю взяли в полон заступника командувача ХАМАС

"Українська правда"Понеділок, 9 жовтня 2023, 01:11
ВМС Ізраїлю взяли в полон заступника командувача ХАМАС
Елітний спецпідрозділ Ізраїлю "Шайєтет 13", фото Зів Корен

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що підрозділ ВМС Шайетет 13 затримав заступника командувача південним підрозділом військово-морських сил ХАМАС у Газі Мухаммеда Абу Галі.

Джерело: The times of Israel

Деталі: Підозрюваний утримується під вартою та його допитує оборонне відомство Ізраїля.

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Подробиць про те, як було захоплено Абу Галі, немає.

Передісторія: 

  • У неділю Білий дім заявив, що президент США Джо Байден наказав надати "додаткову підтримку" Ізраїлю "перед обличчям цього безпрецедентного терористичного нападу з боку ХАМАСу", однак подробиць не наводилося.
  • Також Пентагон підтвердив, що починає передислокацію авіаносної ударної групи ВМС США на Близький Схід.
  • Станом на вечір неділі, внаслідок терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль загинуло понад 700 ізраїльтян, понад 2200 дістали поранень.
  • Американські ЗМІ писали, що Сполучені Штати планують передислокувати кораблі та військові літаки ВМС США ближче до Ізраїлю.

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Теми: Ізраїль
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