ХАМАС атакував місто Ашкелон в Ізраїлі сотнею ракет – CNN

У ніч на 9 жовтня ХАМАС заявив, що завдав "серйозного ракетного удару 100 ракетами" по місту Ашкелон на півдні Ізраїлю.

Джерело: СNN

Деталі: Ракети були випущені по прибережному місту у відповідь на те, що Армія оборони Ізраїлю "націлилася на їхні безпечні будинки", повідомила Бригада Іззедіна аль-Кассама, збройне крило палестинського угруповання бойовиків.

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Ашкелон знаходиться недалеко від кордону з сектором Газа.

Окрім цього, ввечері в неділю гучні вибухи можна було почути в центральній частині Ізраїлю та передмістях Тель-Авіва.

ХАМАС стверджує, що націлений на міжнародний аеропорт Ізраїлю Бен-Гуріон.

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