ХАМАС атакував місто Ашкелон в Ізраїлі сотнею ракет – CNN
Понеділок, 9 жовтня 2023, 01:30
У ніч на 9 жовтня ХАМАС заявив, що завдав "серйозного ракетного удару 100 ракетами" по місту Ашкелон на півдні Ізраїлю.
Джерело: СNN
Деталі: Ракети були випущені по прибережному місту у відповідь на те, що Армія оборони Ізраїлю "націлилася на їхні безпечні будинки", повідомила Бригада Іззедіна аль-Кассама, збройне крило палестинського угруповання бойовиків.
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Ашкелон знаходиться недалеко від кордону з сектором Газа.
Окрім цього, ввечері в неділю гучні вибухи можна було почути в центральній частині Ізраїлю та передмістях Тель-Авіва.
ХАМАС стверджує, що націлений на міжнародний аеропорт Ізраїлю Бен-Гуріон.
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Передісторія:
- У неділю Білий дім заявив, що президент США Джо Байден наказав надати "додаткову підтримку" Ізраїлю "перед обличчям цього безпрецедентного терористичного нападу з боку ХАМАСу", однак подробиць не наводилося.
- Також Пентагон підтвердив, що починає передислокацію авіаносної ударної групи ВМС США на Близький Схід.
- Станом на вечір неділі, внаслідок терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль загинуло понад 700 ізраїльтян, понад 2200 дістали поранень.
- Американські ЗМІ писали, що Сполучені Штати планують передислокувати кораблі та військові літаки ВМС США ближче до Ізраїлю.