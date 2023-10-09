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Ізраїль попросив у США високоточні бомби та ППО

"Українська правда"Понеділок, 9 жовтня 2023, 03:08
Ізраїль попросив у США високоточні бомби та ППО
ЕЛІТНИЙ СПЕЦПІДРОЗДІЛ ІЗРАЇЛЮ "ШАЙЄТЕТ 13", ФОТО ЗІВ КОРЕН

Ізраїль попросив у США високоточні бомби та додаткові перехоплювачі для "Залізного купола".

Джерело: CNN з посиланням на слова ізраїльського військового чиновника та представника Міноборони США

Деталі: Цей запит надійшов після того, як міністр оборони Ллойд Остін пообіцяв, що США нададуть Ізраїлю допомогу в галузі безпеки вже сьогодні.

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Ізраїльський чиновник сказав, що запит до американців включає Joint Direct Attack Munitions, або JDAM, набір, який перетворює некеровану "тупу" бомбу на точну "розумну" зброю. Ізраїль застосував високоточні бомби для нанесення ударів по цілях у Газі з повітря.

Ізраїль також вимагає більше ракет-перехоплювачів для системи протиповітряної оборони малої дальності "Залізний купол", яка перехопила багато ракет, випущених із Гази. Але система була переповнена шквалом ракет, що дозволило деяким ракетам пройти й вразити Ізраїль.

Ізраїльський чиновник також сказав, що ізраїльська армія може запросити додаткову допомогу і зброю, залежно від того, як розгорнеться кампанія Ізраїлю проти ХАМАС.

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Теми: ІзраїльСША
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