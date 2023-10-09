Іран каже, що не причетний до планування нападу на Ізраїль
Місія Ірану в Організації Об'єднаних Націй заявила, що Тегеран не причетний до одного з найкривавіших в історії нападів на Ізраїль, коли ісламістське угрупування ХАМАС вбило 700 ізраїльтян і викрало ще десятки.
Джерело: Reuters з посиланням на заяву місії Ірану в ООН
Дослівно з заяви: "Рішучі заходи, вжиті Палестиною, є цілком законним захистом проти семи десятиліть гнітючої окупації і жахливих злочинів, скоєних нелегітимним сіоністським режимом.
Ми рішуче виступаємо в підтримку Палестини, однак ми не беремо участі у вживанні Палестиною заходів у відповідь, оскільки вони приймаються виключно самою Палестиною".
Деталі: Видання зазначає, що Іран не приховує, що підтримує ХАМАС, фінансує і озброює це угруповання, а також іншу палестинську бойову організацію "Ісламський джихад".
Місія Ірану в ООН заявила, що "успіх" операції ХАМАСу пояснюється її несподіваністю, мовляв, саме це призвело до "найбільшого провалу" ізраїльських служб безпеки.
Дослівно місія Ірану в ООН: "Вони намагаються виправдати свій провал і пов’язати його з розвідувальними потужностями Ірану і його оперативним плануванням. Їм (Ізраїлю) дуже важко змиритися з тим, що в розвідувальному співтоваристві розповідають про те, що вони зазнали поразки від палестинського угруповання".
Передісторія:
- Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль і дали зелене світло для нападу на зустрічі в Бейруті минулого понеділка. Видання писало, що офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС із серпня, щоб розробити повітряний, наземний та морський план вторгнення.
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.