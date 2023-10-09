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Іран каже, що не причетний до планування нападу на Ізраїль

Ірина БалачукПонеділок, 9 жовтня 2023, 07:59
Іран каже, що не причетний до планування нападу на Ізраїль
Поліцейські допомагають жінці з дитиною під час обстрілів у Ізраїлі. Фото The Times of Israel

Місія Ірану в Організації Об'єднаних Націй заявила, що Тегеран не причетний до одного з найкривавіших в історії нападів на Ізраїль, коли ісламістське угрупування ХАМАС вбило 700 ізраїльтян і викрало ще десятки.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву місії Ірану в ООН

Дослівно з заяви: "Рішучі заходи, вжиті Палестиною, є цілком законним захистом проти семи десятиліть гнітючої окупації і жахливих злочинів, скоєних нелегітимним сіоністським режимом.

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Ми рішуче виступаємо в підтримку Палестини, однак ми не беремо участі у вживанні Палестиною заходів у відповідь, оскільки вони приймаються виключно самою Палестиною".

Деталі: Видання зазначає, що Іран не приховує, що підтримує ХАМАС, фінансує і озброює це угруповання, а також іншу палестинську бойову організацію "Ісламський джихад".

Місія Ірану в ООН заявила, що "успіх" операції ХАМАСу пояснюється її несподіваністю, мовляв, саме це призвело до "найбільшого провалу" ізраїльських служб безпеки.

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Дослівно місія Ірану в ООН: "Вони намагаються виправдати свій провал і пов’язати його з розвідувальними потужностями Ірану і його оперативним плануванням. Їм (Ізраїлю) дуже важко змиритися з тим, що в розвідувальному співтоваристві розповідають про те, що вони зазнали поразки від палестинського угруповання".

Передісторія:

Теми: ІранІзраїль
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