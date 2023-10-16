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Єгипет запевнив, що евакуація українців з Гази буде в пріоритеті – Лубінець

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 16 жовтня 2023, 15:02
Єгипет запевнив, що евакуація українців з Гази буде в пріоритеті – Лубінець
СЕКТОР ГАЗИ, GETTY IMAGES

Єгипетська влада отримала списки громадян України на евакуацію з Сектору Гази.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Евакуація громадян України буде в пріоритеті у єгипетської влади. Це прямі слова заступника (з питань захисту прав людини міністра закордонних справ  - ред) Халіда Ель-Баклі. Я вчора з ним спілкувався. Сьогодні о 12:00 наш посол передав йому списки, де вкотре він підтвердив, що влада єгипту зараз працює, щоб максимально швидко відкрити КПП Рафах, через який буде відбуватися евакуація цивільних.

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Але станом на зараз – я 10 хв тому я спілкувався з нашим послом – офіційної інформації  щодо відкриття пункту перетину на даний час немає. І влада Єгипту поки не надала дозволу, щоб евакуаційні групи підходили ближе до цього пункту перетину.

Від української сторони вже зроблені всі технічні моменти – повний спектор необхідних засобів для евакуації наших громадян

Щодо списків – вони зростають, зростає кількість громадян України, які просяться на допомогу на евакуацію із сектору Гази. Також у списку почали з'являтися чоловіки, які теж є громадянами України, які звертаються за допомогою".

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Деталі: Лубінець додав, що більше половини всіх українців, які попросили про евакуацію, знають про те, що буде відбуватися евакуація саме через пункт перетину Рафах, і більше половини вже перебувають у безпосередній близькості до цього пункту перетину. У першу чергу це ті громадяни, у яких зруйновано житло, і вони інколи просто пішки, з дітьми просто наближаються до цього пункту перетину. 

Решті українців повідомили, що як тільки з’явиться інформація про відкриття КПП, треба знайти можливість якнайшвидше туди доїхати. За словами Лубінця, евакуація відбуватиметься виключно через один пункт перетину.

Передісторія: 

  • 12 жовтня Армія оборони Ізраїлю опублікувала звернення до жителів Гази з закликом евакуюватися на південь задля власної безпеки і попередила, що продовжуватиме удари по терористичному угрупуванню ХАМАС. Ізраїль оголосив, що готується до наземного вторгнення в Газу.
  • КПП Рафах знаходиться на кордоні між єгипетським Синайським півостровом і контрольованою ХАМАСом Газою, на півдні анклаву.
  • Раніше ЗМІ писали про його закриття через ізраїльські удари. Однак Єгипет стверджує, що КПП Рафах відкритий, а евакуація неможлива через ізраїльські бомбардування. Ізраїль заявляє, що терористичне угрупування ХАМАС перешкоджає евакуації палестинців із північної частини Сектора Гази.
  • 14 жовтня омбудсмен Дмитро Лубінець прибув до Каїру, щоб допомогти налаштувати механізм евакуації громадян України з Сектора Гази. Термінової евакуації з Гази потребують майже 260 українців.

Теми: ЄгипетевакуаціяСектор Гази
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