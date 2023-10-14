Армія Ізраїлю заявляє, що ХАМАС блокує виїзд населення Сектора Гази на південь
Армія оборони Ізраїлю заявляє, що терористичне угрупування ХАМАС перешкоджає евакуації палестинців із північної частини Сектора Гази.
Джерело: The Times of Israel із посиланням на ЦАХАЛ
Деталі: Армія оборони Ізраїлю попередила мешканців північної частини Сектора Гази про необхідність евакуації на тлі підготовки до очікуваного наземного вторгнення. У цьому районі проживає близько 1 мільйона людей.
Ізраїльські військові заявили, що вони ідентифікували сотні тисяч палестинців, які рухаються на південь, але багато з них застрягли в заторах, спричинених блокпостами ХАМАС.
"ХАМАС ускладнює пересування жителів Сектора Гази головними дорогами і перешкоджає проїзду транспортних засобів на цих дорогах", - заявляють в ЦАХАЛі.
Військові оприлюднили відео, на якому показано інтенсивний рух у Секторі Гази, який, за їхніми словами, спричинений блокпостами ХАМАСу.
דובר צה"ל: חמאס מקשה על תושבי רצועת עזה לנוע דרומה • תיעוד - פקקי ענק ברצועה בעקבות חסימות חמאס@Doron_Kadosh pic.twitter.com/bfgYPgkBtZ— גלצ (@GLZRadio) October 14, 2023
Пряма мова речника ЦАХАЛу Даніеля Хагарі: "Ми бачимо активні зусилля ХАМАСу, спрямовані на те, щоб заблокувати і не допустити виїзд населення на південь. ХАМАС хоче показати світові, що у нього є жертви і загиблі.
Ми продовжуємо закликати жителів Гази йти на південь... ХАМАС хоче, щоб ви були живим щитом... Це для вашої особистої безпеки. Найближчим часом ми збираємося дуже широко атакувати місто Газа".
Передісторія:
- 12 жовтня Армія оборони Ізраїлю опублікувала звернення до жителів Сектора Гази з закликом евакуюватися на південь протягом 24 годин задля власної безпеки і попередила, що продовжуватиме удари по терористичному угрупуванню ХАМАС.
- 14 жовтня Армія оборони Ізраїлю заявила, що здійснює "масовані" авіаудари по багатьох об'єктах ХАМАС у Секторі Гази й завершує підготовку до "масштабної наземної операції".
- За даними омбудсмена, термінової евакуації з Сектора Гази потребують 243 українці.