Армія Ізраїлю заявляє, що ХАМАС блокує виїзд населення Сектора Гази на південь

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що терористичне угрупування ХАМАС перешкоджає евакуації палестинців із північної частини Сектора Гази.

Джерело: The Times of Israel із посиланням на ЦАХАЛ

Деталі: Армія оборони Ізраїлю попередила мешканців північної частини Сектора Гази про необхідність евакуації на тлі підготовки до очікуваного наземного вторгнення. У цьому районі проживає близько 1 мільйона людей.

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Ізраїльські військові заявили, що вони ідентифікували сотні тисяч палестинців, які рухаються на південь, але багато з них застрягли в заторах, спричинених блокпостами ХАМАС.

"ХАМАС ускладнює пересування жителів Сектора Гази головними дорогами і перешкоджає проїзду транспортних засобів на цих дорогах", - заявляють в ЦАХАЛі.

Військові оприлюднили відео, на якому показано інтенсивний рух у Секторі Гази, який, за їхніми словами, спричинений блокпостами ХАМАСу.

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דובר צה"ל: חמאס מקשה על תושבי רצועת עזה לנוע דרומה • תיעוד - פקקי ענק ברצועה בעקבות חסימות חמאס@Doron_Kadosh pic.twitter.com/bfgYPgkBtZ — גלצ (@GLZRadio) October 14, 2023

Пряма мова речника ЦАХАЛу Даніеля Хагарі: "Ми бачимо активні зусилля ХАМАСу, спрямовані на те, щоб заблокувати і не допустити виїзд населення на південь. ХАМАС хоче показати світові, що у нього є жертви і загиблі.

Ми продовжуємо закликати жителів Гази йти на південь... ХАМАС хоче, щоб ви були живим щитом... Це для вашої особистої безпеки. Найближчим часом ми збираємося дуже широко атакувати місто Газа".

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