ПВК Вагнер відновила набір бойовиків у Росії − росЗМІ

Російські ЗМІ пишуть, що група Вагнера стала підрозділом Росгвардії і відновила набір бойовиків у Росії, зокрема людей набирають у Пермі та Новосибірську.

Джерело: Медуза, пермський сайт 59.ru, новосибірський сайт Ngs.ru

Деталі: Представник ПВК Вагнера в Пермі розповів, що цим новим підрозділом Росгвардії керує Павло Пригожин, син засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина і його єдиний спадкоємець.

Реклама:

Набирають тих, хто вже має бойовий досвід, зокрема вже входив до складу ПВК.

За словами співрозмовника видання, оплата становитиме від 80 тисяч до 240 тисяч рублів залежно від місця, де служитимуть найманці. Термін контракту − від 6 місяців.

У новосибірському офісі групи Вагнера повідомили, що набір ведеться вже "два-три дні". Співрозмовник видання розповів, що "поки що судимих, хворих не беруть".

ВІДЕО ДНЯ

Перші повідомлення про те, що ПВК Вагнера відновлює набір, з'явилися 27-28 жовтня в телеграм-каналах, пов'язаних із групою, а також у чатах родичів бойовиків ПВК.

У телеграм-каналах, пов'язаних із ПВК, зазначали, що в групу не стануть приймати колишніх найманців, які перейшли після заколоту Пригожина в Міноборони РФ.

За даними "Важных историй", переговори про перехід найманців у Росгвардію вели Павло Пригожин і командир ПВК Вагнера Антон (Лотос) Єлізаров.

Передісторія: