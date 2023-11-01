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ПВК Вагнер відновила набір бойовиків у Росії − росЗМІ

Ірина БалачукСереда, 1 листопада 2023, 13:24
ПВК Вагнер відновила набір бойовиків у Росії − росЗМІ
Фото NGS.RU

Російські ЗМІ пишуть, що група Вагнера стала підрозділом Росгвардії і відновила набір бойовиків у Росії, зокрема людей набирають у Пермі та Новосибірську.

Джерело: Медуза, пермський сайт 59.ru, новосибірський сайт Ngs.ru

Деталі: Представник ПВК Вагнера в Пермі розповів, що цим новим підрозділом Росгвардії керує Павло Пригожин, син засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина і його єдиний спадкоємець.

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Набирають тих, хто вже має бойовий досвід, зокрема вже входив до складу ПВК.

За словами співрозмовника видання, оплата становитиме від 80 тисяч до 240 тисяч рублів залежно від місця, де служитимуть найманці. Термін контракту − від 6 місяців.

У новосибірському офісі групи Вагнера повідомили, що набір ведеться вже "два-три дні". Співрозмовник видання розповів, що "поки що судимих, хворих не беруть".

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Перші повідомлення про те, що ПВК Вагнера відновлює набір, з'явилися 27-28 жовтня в телеграм-каналах, пов'язаних із групою, а також у чатах родичів бойовиків ПВК. 

У телеграм-каналах, пов'язаних із ПВК, зазначали, що в групу не стануть приймати колишніх найманців, які перейшли після заколоту Пригожина в Міноборони РФ.

За даними "Важных историй", переговори про перехід найманців у Росгвардію вели Павло Пригожин і командир ПВК Вагнера Антон (Лотос) Єлізаров.

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що Росгвардія вербує колишніх в'язнів-бійців "ПВК Вагнера", щоб підкорити собі залишки "вагнерівців" і водночас подбати про внутрішню безпеку Росії.
  • Після смерті в авіатрощі ватажка найманців Євгена Пригожина та іншого керівного складу ПВК у Кремлі почали говорити, що "ПВК Вагнер" юридично не існує і про майбутнє компанії нічого не можуть сказати.
  • У ЗСУ заявляли, що колишні найманці "ПВК Вагнер", які були у Білорусі, підписали контракт з Міноборони РФ і перемістилися на східний напрямок фронту в Україні. Частина бойовиків відправилася в Африку. 

Теми: ВагнерРосія
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