Пєсков: "ПВК Вагнер" не існує, про майбутнє нічого сказати не можу

У Кремлі наполягають, що юридично "Вагнер" не є приватною військовою компанією, хоча така група найманців існує, про її майбутнє після смерті засновника Євгенія Пригожина нічого говорити не стали.

Джерело: спікер Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським журналістам

Пряма мова Пєскова: "Давайте не забувати, що такої структури немає, не існує де-юре "ПВК Вагнер". Існує, дійсно, група "Вагнер".

Президент неодноразово говорив, що вона зробила великий внесок у хід спеціальної військової операції (війни проти України – ред.). Учора і Пушилін говорив, що вона зробила внесок у звільнення районів Донецької народної республіки (Україна й світ не визнають ДНР і окупацію – ред.). Геройство цих людей ніколи не буде забуто – про це говорив президент.

Що стосується майбутнього, зараз я нічого вам сказати не можу"

Деталі: На запитання, чи правда, що Андрія Трошева розглядають як наступника Євгенія Пригожина, Пєсков відповів: "Це не до нас запитання. Ким він повинен розглядатися? Ви ставите запитання мені. Де-юре не існує такої організації".

На припущення журналістки, що Трошев міг би стати лідером групи "Вагнер", спікер Кремля сказав: "Його має хтось призначити по-вашому?".

Довідка: 61-річний Андрій Трошев – полковник у відставці, колишній співробітник органів МВС РФ, "герой Росії". Він брав участь в Афганській і другій чеченській війнах. З початком "військової операції" РФ у Сирії Трошев, який уже перебував на пенсії, почав керувати тиловою службою і службою безпеки групи "Вагнер".

Трошев має позивний "Сєдой". Його називали другою після Пригожина особою в групі "Вагнера". Він став першим із командирів, які відмовилися продовжувати участь у заколоті 24 червня 2023 року. За деякими даними, він передав інформацію у ФСБ Росії.

29 червня Путін назвав Трошева пов'язаним із Кремлем командиром "Вагнера". Припускали, що саме він очолить найманців, які не поїхали в Білорусь, залишившись вірними Пригожину.

Після спроби заколоту аналітики вважали, що Кремль хоче зберегти найманців "Вагнера" для своїх операцій, але не під керівництвом Пригожина.

13 грудня 2021 року Трошева внесли до санкційних списків усіх країн Євросоюзу, 29 червня 2022 року – до санкційного списку Великої Британії, а 26 лютого 2023 року – до санкційного списку України.

23-24 червня 2023 року Пригожин спробував піти маршем на Москву, але зупинив заколот і подався в Білорусь із частиною найманців. Імовірно, 23 серпня його убили в авіакатастрофі.