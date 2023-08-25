Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пєсков: "ПВК Вагнер" не існує, про майбутнє нічого сказати не можу

Олена РощінаП'ятниця, 25 серпня 2023, 14:07
Пєсков: ПВК Вагнер не існує, про майбутнє нічого сказати не можу
Дмитро Пєсков, фото РІА Новости

У Кремлі наполягають, що юридично "Вагнер" не є приватною військовою компанією, хоча така група найманців існує, про її майбутнє після смерті засновника Євгенія Пригожина нічого говорити не стали.

Джерело: спікер Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським журналістам

Пряма мова Пєскова: "Давайте не забувати, що такої структури немає, не існує де-юре "ПВК Вагнер". Існує, дійсно, група "Вагнер". 

Президент неодноразово говорив, що вона зробила великий внесок у хід спеціальної військової операції (війни проти України – ред.). Учора і Пушилін говорив, що вона зробила внесок у звільнення районів Донецької народної республіки (Україна й світ не визнають ДНР і окупацію – ред.). Геройство цих людей ніколи не буде забуто – про це говорив президент. 

Що стосується майбутнього, зараз я нічого вам сказати не можу"

Деталі: На запитання, чи правда, що Андрія Трошева розглядають як наступника Євгенія Пригожина, Пєсков відповів: "Це не до нас запитання. Ким він повинен розглядатися? Ви ставите запитання мені. Де-юре не існує такої організації".

На припущення журналістки, що Трошев міг би стати лідером групи "Вагнер", спікер Кремля сказав: "Його має хтось призначити по-вашому?".

Довідка: 61-річний Андрій Трошев – полковник у відставці, колишній співробітник органів МВС РФ, "герой Росії". Він брав участь в Афганській і другій чеченській війнах. З початком "військової операції" РФ у Сирії Трошев, який уже перебував на пенсії, почав керувати тиловою службою і службою безпеки групи "Вагнер".

Трошев має позивний "Сєдой". Його називали другою після Пригожина особою в групі "Вагнера". Він став першим із командирів, які відмовилися продовжувати участь у заколоті 24 червня 2023 року. За деякими даними, він передав інформацію у ФСБ Росії.

29 червня Путін назвав Трошева пов'язаним із Кремлем командиром "Вагнера". Припускали, що саме він очолить найманців, які не поїхали в Білорусь, залишившись вірними Пригожину.

Після спроби заколоту аналітики вважали, що Кремль хоче зберегти найманців "Вагнера" для своїх операцій, але не під керівництвом Пригожина.

13 грудня 2021 року Трошева внесли до санкційних списків усіх країн Євросоюзу, 29 червня 2022 року – до санкційного списку Великої Британії, а 26 лютого 2023 року – до санкційного списку України.

23-24 червня 2023 року Пригожин спробував піти маршем на Москву, але зупинив заколот і подався в Білорусь із частиною найманців. Імовірно, 23 серпня його убили в авіакатастрофі

Теми: ВагнерРосіяПригожинПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Аудит всіх напрямів та українське оборонне виробництво – Умєров розповів про плани Міноборони

США оголосили про надання Україні снарядів зі збідненим ураном і ще багато чого

Українці вимагають у Зеленського ветувати закон про закриті декларації: петиція має 25 тисяч підписів

Зведення Генштабу: Сили оборони йдуть у наступ на Мелітопольському напрямку та під Бахмутом

Будуть консультації: Зеленський ще не вирішив, чи ветувати закон про декларування

Помер український вчений і релігієзнавець Ігор Козловський

Усі новини...
Вагнер
Британська розвідка розповіла, що означатиме загибель Пригожина для Вагнера
Пентагон: "Вагнер" вже не є суттєвим фактором війни в Україні
ISW прогнозує зникнення "Вагнера" як квазінезалежної ПВК
Останні новини
23:28
У Латвії не підтримали ідею припинити утримання експрезидентів коштом держави
23:13
"Почався кліматичний зрив": в ООН прокоментували температурні рекорди літа
23:09
В Україні запустили курси з виготовлення й використання боєприпасів для БПЛА
22:54
відео Блінкен у Києві поїв у McDonald's разом із Кулебою
22:31
США виділять на допомогу України понад $1 мільярд − Блінкен
22:00
Україна отримає 150 дронів від французької компанії Delair
21:53
Аудит всіх напрямів та українське оборонне виробництво – Умєров розповів про плани Міноборони
21:48
Байден чекає зустрічі з Зеленським, і дуже скоро - Блінкен
21:35
У Росії хочуть ставити ув'язнених на особливий військовий облік
21:33
Економічні новини 6 вересня: АМКУ отримав нового очільника, ЄС вперше скасував санкції проти російського бізнесмена
Усі новини...
Реклама: