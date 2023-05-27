Вагнерівці після Бахмута перегруповуються у трьох точках – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що вояки ПВК "Вагнер" після відходу з Бахмута продовжать воювати проти України.

Джерело: Данілов у інтерв’ю ВВС

Деталі: Данілова запитали, чи дійсно йдуть найманці "Вагнера" з Бахмута, він підтвердив.

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Пряма мова Данілова: "Так, це відбувається. Але це не означає, що вони перестануть воювати з нами.

Вони збираються більше зосередитися на інших фронтах... вони перегруповуються в інших трьох точках".

Більше деталей: Він підтримав рішення української армії воювати в Бахмуті протягом багатьох місяців.

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Данілов пояснив, що Бахмут – це українська земля, і українці повинні її захищати.

Секретар РНБО наголосив, що Бахмут "відіграв велику роль у цій війні".

Пряма мова Данілова: "Якщо ми почнемо залишати кожен населений пункт, це може привести нас до нашого західного кордону, як того хотів Путін з перших днів війни".

Нагадаємо: Раніше розвідка Британії повідомила, що сили приватної військової групи "Вагнера", ймовірно, почали відходити з деяких своїх позицій навколо міста Бахмут.