Військові показали, як ударом HIMARS знищили безпілотник разом з окупантами
Середа, 1 листопада 2023, 14:00
Українські захисники показали, як ударом з реактивної системи залпового вогню HIMARS знищили російський безпілотник ZALA та екіпаж окупантів.
Джерело: ОК "Захід" у соцмережах
Дослівно: "Цей дрон (ZALA - ред.) використовується для наведення Ланцетів (баражуючих боєприпасів - ред.) та розвідки".
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Наші воїни знайшли місце приземлення БПЛА і точним ударом знищили екіпаж та саму установку".