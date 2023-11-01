Військові показали, як ударом HIMARS знищили безпілотник разом з окупантами

Скрін з відео в фейсбуці ОК "Захід"

Українські захисники показали, як ударом з реактивної системи залпового вогню HIMARS знищили російський безпілотник ZALA та екіпаж окупантів.

Джерело: ОК "Захід" у соцмережах

Дослівно: "Цей дрон (ZALA - ред.) використовується для наведення Ланцетів (баражуючих боєприпасів - ред.) та розвідки".

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Наші воїни знайшли місце приземлення БПЛА і точним ударом знищили екіпаж та саму установку".