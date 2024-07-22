HIMARS уразив ЗРК "ТОР" росіян в Оленівці

Українські військові в Оленівці уразили стоянку, де росіяни ховали комплекс протиповітряної оборони "ТОР".

Джерело: 79-ї окрема десантно-штурмова бригада, "Militarnyi"

Деталі: Комплекс протиповітряної оборони "ТОР" змогли виявити розвідники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з безпілотника.

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Розвідувальний безпілотник супроводжував російський комплекс до місця його стоянки у селищі Оленівка. Окупанти ховали "ТОP" у промисловій будівлі на околицях селища.

По місцю його розташування одразу завдали удар з американської реактивної установки HIMARS.

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Як пише "Militarnyi", є висока ймовірність того, що комплекс вивели з ладу прямим влучанням або уламками від снаряда.