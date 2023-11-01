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У терористичній "ДНР" відбулося судилище над трьома українськими військовими

Тетяна ОлійникСереда, 1 листопада 2023, 21:15
У терористичній ДНР відбулося судилище над трьома українськими військовими
Фото взяте із Telegram Дмитра Лубінця

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що терористи "ДНР" засудили одного українського військового до довічного ув'язнення, ще двом "присудили" 30 років за ґратами.

Джерело: Лубінець у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні так званий "суд" терористичного угруповання "ДНР" засудив трьох українських військових за надуманими статтями. До довічного ув'язнення — начальника служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту Олега Колмичевського. 30 років за ґратами отримали двоє бійців 56 ОМПБр — гранатометник Дмитро Добровольський та навідник Олександр Ромашин".

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Деталі: Лубінець наголосив, що оголошені вироки здійснюються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями і є незаконними.

Ухвалені так званими "судами" квазіутворень (на кшталт "ДНР") "вироки" є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування, їх можна вважати воєнним злочином.

Передісторія

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  • Влітку 2022 року окупанти планували провести в тимчасово окупованому Маріуполі показовий "суд" над полоненими захисниками "Азовсталі" на День Незалежності України. 
  • У червні російському Ростові-на-Дону влаштували показове судилище над 22 "азовцями", які боронили Маріуполь і "Азовсталь", серед них було вісім жінок.
  • Так званий суд терористичної організації "ДНР" 16 серпня засудив до 24 років ув'язнення двох полонених азовців Павла Артеменка та Антона Романюка, а тероборонівця Віталія Міненка − до 21 року колонії. 

Теми: окупаціяполоненів'язниця
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