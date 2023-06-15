Росіяни влаштували показове судилище над 22 "азовцями" – AP
У російському Ростові-на-Дону влаштували показове судилище над 22 "азовцями", які боронили Маріуполь і "Азовсталь", серед них - вісім жінок.
Джерело: Associated Press
Деталі: Окупанти у середу влаштували судилище над 22 українськими захисниками, які потрапили в полон під час бойових дій в Україні.
Йдеться про членів батальйону "Азов", який воював з російськими загарбниками в Маріуполі.
Російська влада визнала "Азов" терористичним угрупованням.
Українським бійцям окупанти висунули звинувачення в участі в терористичній організації та участі в діях, спрямованих на повалення підтримуваної Росією влади в Донецькій області.
У разі визнання їх "винними" окупанти можуть посадити українців на строк від 15 років до довічного ув'язнення.
З 24 осіб, яким висунуті звинувачення, двоє були обміняні на російських військовополонених в рамках обміну.
З решти 22 "азовців", вісім - жінки, які, за повідомленнями, працювали кухарями в батальйоні "Азов".
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Нагадаємо:
- Із 16 до 20 травня 2022 року, після 3-х місяців оборони й боїв, 2 439 військовослужбовців вийшли з підземель заводу "Азовсталь", сподіваючись на обмін між Росією та Україною. Частину бійців згодом вдалося визволити з полону.
- За даними родин захисників Маріуполя, уже рік у російському полоні перебувають більше, ніж 1900 військових-захисників "Азовсталі", з них – понад 700 бійців полку "Азов".