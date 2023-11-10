У четвер військових США на Близькому Сході атакували чотири рази

9 листопада було скоєно чотири напади на американських військових в Іраку та Сирії.

Джерело: американський військовий чиновник, інформатори в службі безпеки, Reuters

Деталі: Американські війська на Близькому Сході стали ціллю трьох атак в Іраку, але не зазнали втрат.

Реклама:

Троє американських військовослужбовців отримали незначні поранення, і вони повернулися на службу, додав чиновник.

Також спрацював саморобний вибуховий пристрій у конвої поблизу Мосульської греблі, але втрат немає.

У четвер вранці ворожий безпілотник запустили на авіабазу Айн аль-Асад на захід від Багдада, але його збили без втрат чи пошкоджень інфраструктури.

ВІДЕО ДНЯ

Безпілотник також збили біля авіабази Аль-Харір в Ербілі, де розміщені американські та міжнародні сили.

США звинувачують у атаках угруповання, які підтримує Іран, і стверджують, що Тегеран несе повну відповідальність, що Тегеран заперечує цю заяву, стверджуючи, що групи, які брали участь в атаках, робили це за власним бажанням.

Підтримувані Іраном ополченці в Іраку публічно заявили, що військові бази США залишатимуться цілями, доки США підтримуватимуть Ізраїль у його війні проти Сектора Гази.

Передісторія: