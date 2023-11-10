В четверг военных США на Ближнем Востоке атаковали четыре раза
9 ноября было совершено четыре нападения на американских военных в Ираке и Сирии.
Источник: американский военный чиновник, информаторы в службе безопасности, Reuters
Детали: Американские войска на Ближнем Востоке стали целью трех атак в Ираке, но не понесли потерь.
Трое американских военнослужащих получили незначительные ранения, и они вернулись на службу, добавил чиновник.
Также сработало самодельное взрывное устройство в конвое вблизи Мосульской плотины, но потерь нет.
В четверг утром вражеский беспилотник запустили на авиабазу Айн аль-Асад к западу от Багдада, но его сбили без потерь или повреждений инфраструктуры.
Беспилотник также сбили возле авиабазы Аль-Харир в Эрбиле, где размещены американские и международные силы.
США обвиняют в атаках группировки, которые поддерживает Иран, и утверждают, что Тегеран несет полную ответственность, Тегеран отрицает это заявление, утверждая, что группы, которые участвовали в атаках, делали это по собственному желанию.
Поддерживаемые Ираном ополченцы в Ираке публично заявили, что военные базы США будут оставаться целями, пока США будут поддерживать Израиль в его войне против Сектора Газа.
Предыстория:
- 7 ноября Министерство обороны США заявило, что имеет четыре направления усилий на Ближнем Востоке.