На Київщині працювала ППО

В ніч на 10 листопада у повітряному просторі Київської області були зафіксовані БпЛА: сили протиповітряної оборони працювали по цілях.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація у Telegram

Деталі: Людей влада закликала перебувати в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги.

Реклама:

Окрім цього, потрібно дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада була оголошена повітряна тривога у кількох областях України через запуск ворожих ударних БпЛА.