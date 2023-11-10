На Київщині працювала ППО
П'ятниця, 10 листопада 2023, 03:07
В ніч на 10 листопада у повітряному просторі Київської області були зафіксовані БпЛА: сили протиповітряної оборони працювали по цілях.
Джерело: Київська обласна військова адміністрація у Telegram
Деталі: Людей влада закликала перебувати в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги.
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Окрім цього, потрібно дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.
Нагадаємо, у ніч на 10 листопада була оголошена повітряна тривога у кількох областях України через запуск ворожих ударних БпЛА.