В Киевской области работала ПВО

В ночь на 10 ноября в воздушном пространстве Киевской области были зафиксированы БПЛА: силы противовоздушной обороны работали по целям.

Источник: Киевская областная военная администрация

Детали: Людей власти призвали находиться в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги.

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Кроме этого, нужно соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Напомним, в ночь на 10 ноября была объявлена воздушная тревога в нескольких областях Украины из-за запуска вражеских ударных БПЛА.