Дрони ЗСУ атакували нафтобазу у Феодосії, уламки здетонували – ЗМІ

У ніч на 10 листопада два безпілотники літакового типу спробували атакувати Морський нафтовий термінал в окупованій Феодосії (Крим), але були збиті, стверджують російські джерела.

Джерело: "База", ASTRA

Деталі: За даними "Бази", обидва дрони було збито російськими військовослужбовцями зі стрілецької зброї.

Реклама:

Один із безпілотників вибухнув у повітрі. Його уламки впали в поле за 400 метрів від нафтобази.

Другий дрон упав на території нафтобази і під час падіння він здетонував. У результаті було пошкоджено металеву конструкцію будівлі однієї з місцевих електропідстанцій.

Джерела каналу ASTRA також повідомили, що в ніч на 10 листопада над територією АТ "Морський нафтовий термінал" у Феодосії збили два БПЛА. Уламки одного з них упали на територію підприємства, пошкодивши конструкцію в будівлі електропідстанції управління пожежною системою. У результаті відключилося електроживлення 3 резервуарів.

ВІДЕО ДНЯ

27 осіб евакуювали, попередньо постраждалих немає, повідомляють джерела ASTRA.

Цьому передувало: У ніч на 10 листопада у Криму лунали вибухи, їх чули у Феодосії неподалік від нафтобази.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що над Кримом цієї ночі нібито знищили два безпілотники, а третій БпЛА збили над територією Тульської області Росії.