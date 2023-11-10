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Дрони ЗСУ атакували нафтобазу у Феодосії, уламки здетонували – ЗМІ

Олена РощінаП'ятниця, 10 листопада 2023, 08:15
Дрони ЗСУ атакували нафтобазу у Феодосії, уламки здетонували – ЗМІ
АТ "Морський нафтовий термінал" у Феодосії, фото з Telegram-каналу ASTRA

У ніч на 10 листопада два безпілотники літакового типу спробували атакувати Морський нафтовий термінал в окупованій Феодосії (Крим), але були збиті, стверджують російські джерела. 

Джерело: "База", ASTRA

Деталі: За даними "Бази", обидва дрони було збито російськими військовослужбовцями зі стрілецької зброї.

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Один із безпілотників вибухнув у повітрі. Його уламки впали в поле за 400 метрів від нафтобази. 

Другий дрон упав на території нафтобази і під час падіння він здетонував. У результаті було пошкоджено металеву конструкцію будівлі однієї з місцевих електропідстанцій.

Джерела каналу ASTRA також повідомили, що в ніч на 10 листопада над територією АТ "Морський нафтовий термінал" у Феодосії збили два БПЛА. Уламки одного з них упали на територію підприємства, пошкодивши конструкцію в будівлі електропідстанції управління пожежною системою. У результаті відключилося електроживлення 3 резервуарів.

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27 осіб евакуювали, попередньо постраждалих немає, повідомляють джерела ASTRA.

Цьому передувало: У ніч на 10 листопада у Криму лунали вибухи, їх чули у Феодосії неподалік від нафтобази.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що над Кримом цієї ночі нібито знищили два безпілотники, а третій БпЛА збили над територією Тульської області Росії.

УП, доповнено
Теми: Кримбезпілотникивійна
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