У ніч на 10 листопада у Криму лунали вибухи.

Джерело: Telegram Крымский ветер

Деталі: Зокрема, вибухи було чути у Феодосії неподалік від нафтобази.

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У Чорноморському, за словами місцевих мешканців, було "чотири-п'ять прильотів, ймовірно, по прикордонній заставі".

Інший місцевий мешканець повідомив, що у Чорноморському був приліт у казарму і рятувальники розбирають завали.

Доповнено о 6.35: У Міністерстві оборони Росії заявили, що над Кримом цієї ночі нібито знищили два безпілотники. Третій БпЛА збили над територією Тульської області Росії.

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