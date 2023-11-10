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У Криму лунали вибухи

Олена ІвашківП'ятниця, 10 листопада 2023, 05:53
У Криму лунали вибухи
Скриншот Google maps

У ніч на 10 листопада у Криму лунали вибухи.

Джерело: Telegram Крымский ветер

Деталі: Зокрема, вибухи було чути у Феодосії неподалік від нафтобази.

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У Чорноморському, за словами місцевих мешканців, було "чотири-п'ять прильотів, ймовірно, по прикордонній заставі".

Інший місцевий мешканець повідомив, що у Чорноморському був приліт у казарму і рятувальники розбирають завали.

Доповнено о 6.35: У Міністерстві оборони Росії заявили, що над Кримом цієї ночі нібито знищили два безпілотники. Третій БпЛА збили над територією Тульської області Росії.

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Передісторія:

  • 4 листопада пілоти Повітряних сил України завдали успішних ударів по Керчі і влучили в один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет "Калібр".
  • Пізніше у мережі показали фото знищеного на території заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму російського ракетоносія "Аскольд".

Теми: Кримвибух
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