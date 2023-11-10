У Криму лунали вибухи
П'ятниця, 10 листопада 2023, 05:53
У ніч на 10 листопада у Криму лунали вибухи.
Джерело: Telegram Крымский ветер
Деталі: Зокрема, вибухи було чути у Феодосії неподалік від нафтобази.
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У Чорноморському, за словами місцевих мешканців, було "чотири-п'ять прильотів, ймовірно, по прикордонній заставі".
Інший місцевий мешканець повідомив, що у Чорноморському був приліт у казарму і рятувальники розбирають завали.
Доповнено о 6.35: У Міністерстві оборони Росії заявили, що над Кримом цієї ночі нібито знищили два безпілотники. Третій БпЛА збили над територією Тульської області Росії.
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Передісторія:
- 4 листопада пілоти Повітряних сил України завдали успішних ударів по Керчі і влучили в один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет "Калібр".
- Пізніше у мережі показали фото знищеного на території заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму російського ракетоносія "Аскольд".