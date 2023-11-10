Дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Феодосии, обломки сдетонировали – СМИ

В ночь на 10 ноября два беспилотника самолетного типа попытались атаковать Морской нефтяной терминал в оккупированной Феодосии (Крым), но были сбиты, утверждают российские источники.

Источник: "База", ASTRA

Детали: По данным "Базы", оба дрона были сбиты российскими военнослужащими из стрелкового оружия.

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Один из беспилотников взорвался в воздухе. Его обломки упали в поле в 400 метрах от нефтебазы.

Второй дрон упал на территории нефтебазы и при падении он сдетонировал. В результате была повреждена металлическая конструкция здания одной из местных электроподстанций.

Источники канала ASTRA также сообщили, что в ночь на 10 ноября над территорией АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии сбили два БПЛА. Обломки одного из них упали на территорию предприятия, повредив конструкцию в здании электроподстанции управления пожарной системой. В результате отключилось электропитание 3 резервуаров.

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27 человек эвакуировали, предварительно пострадавших нет, сообщают источники ASTRA.

Этому предшествовало: В ночь на 10 ноября в Крыму раздавались взрывы, их слышали в Феодосии неподалеку от нефтебазы.

В Министерстве обороны России заявили, что над Крымом этой ночью уничтожили два беспилотника, а третий БпЛА сбили над территорией Тульской области России.