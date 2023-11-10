Росія лякає українців у Секторі Гази і пропонує свою "евакуацію" − ГУР
Росія проводить інформаційну операцію проти українців, які перебувають у Секторі Гази, − людям телефонують росіяни і заявляють, що "Україна їх кинула, допомоги більше не буде", повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Джерело: ГУР МОУ у Telegram
Дослівно розвідка: "Громадяни РФ телефонують українцям, які наразі перебувають у Секторі Гази, та поширюють серед них панічні настрої, використовуючи фейкові меседжі, зокрема: "Україна вас кинула"; "Порятунку більше не буде"; "Росія готова вас евакуювати"".
Деталі: В обмін на можливість нібито евакуації із Сектору Гази росіяни хочуть, щоб українці дали інтерв’ю для російського інформаційного агентства.
У ГУР наголошують, що таким чином терористична Москва прагне використати людей, які перебувають в умовах збройного конфлікту.
Інтерв’ю росіяни готують для наступного етапу кампанії з дискредитації України.
ГУР МОУ закликає співгромадян у Секторі Гази повідомляти про всі випадки телефонного шантажу, провокацій та залякування з боку невідомих росіян.
Наголошується, що Україна як держава робить усе можливе для порятунку своїх громадян.
Передісторія:
- 8 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що з Сектора Гази успішно евакуювали першу групу з 43 громадян України.
- 9 листопада президент заявив, що з Сектора Гази евакуювали вже 89 українців. Він запевнив, що цей процес триває.