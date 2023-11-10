Росія лякає українців у Секторі Гази і пропонує свою "евакуацію" − ГУР

Росія проводить інформаційну операцію проти українців, які перебувають у Секторі Гази, − людям телефонують росіяни і заявляють, що "Україна їх кинула, допомоги більше не буде", повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Джерело: ГУР МОУ у Telegram

Дослівно розвідка: "Громадяни РФ телефонують українцям, які наразі перебувають у Секторі Гази, та поширюють серед них панічні настрої, використовуючи фейкові меседжі, зокрема: "Україна вас кинула"; "Порятунку більше не буде"; "Росія готова вас евакуювати"".

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Деталі: В обмін на можливість нібито евакуації із Сектору Гази росіяни хочуть, щоб українці дали інтерв’ю для російського інформаційного агентства.

У ГУР наголошують, що таким чином терористична Москва прагне використати людей, які перебувають в умовах збройного конфлікту.

Інтерв’ю росіяни готують для наступного етапу кампанії з дискредитації України.

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ГУР МОУ закликає співгромадян у Секторі Гази повідомляти про всі випадки телефонного шантажу, провокацій та залякування з боку невідомих росіян.



Наголошується, що Україна як держава робить усе можливе для порятунку своїх громадян.

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