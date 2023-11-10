Россия пугает украинцев в Секторе Газа и предлагает свою "эвакуацию" − ГУР

Россия проводит информационную операцию против украинцев, которые находятся в Секторе Газа, − людям звонят россияне и заявляют, что "Украина их бросила, помощи больше не будет", сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Источник: ГУР МОУ в Telegram

Дословно разведка: "Граждане РФ звонят украинцам, которые сейчас находятся в Секторе Газа, и распространяют среди них панические настроения, используя фейковые месседжи, в частности: "Украина вас бросила"; "Спасения больше не будет"; "Россия готова вас эвакуировать"".

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Детали: В обмен на возможность якобы эвакуации из Сектора Газа россияне хотят, чтобы украинцы дали интервью для российского информационного агентства.

В ГУР отмечают, что таким образом террористическая Москва стремится использовать людей, которые находятся в условиях вооруженного конфликта.

Интервью россияне готовят для следующего этапа кампании по дискредитации Украины.

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ГУР МОУ призывает сограждан в Секторе Газа сообщать обо всех случаях телефонного шантажа, провокаций и запугивания со стороны неизвестных россиян.

Отмечается, что Украина как государство делает все возможное для спасения своих граждан.

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