Россия пугает украинцев в Секторе Газа и предлагает свою "эвакуацию" − ГУР
Россия проводит информационную операцию против украинцев, которые находятся в Секторе Газа, − людям звонят россияне и заявляют, что "Украина их бросила, помощи больше не будет", сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Источник: ГУР МОУ в Telegram
Дословно разведка: "Граждане РФ звонят украинцам, которые сейчас находятся в Секторе Газа, и распространяют среди них панические настроения, используя фейковые месседжи, в частности: "Украина вас бросила"; "Спасения больше не будет"; "Россия готова вас эвакуировать"".
Детали: В обмен на возможность якобы эвакуации из Сектора Газа россияне хотят, чтобы украинцы дали интервью для российского информационного агентства.
В ГУР отмечают, что таким образом террористическая Москва стремится использовать людей, которые находятся в условиях вооруженного конфликта.
Интервью россияне готовят для следующего этапа кампании по дискредитации Украины.
ГУР МОУ призывает сограждан в Секторе Газа сообщать обо всех случаях телефонного шантажа, провокаций и запугивания со стороны неизвестных россиян.
Отмечается, что Украина как государство делает все возможное для спасения своих граждан.
Предыстория:
- 8 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что из Сектора Газа успешно эвакуировали первую группу из 43 граждан Украины.
- 9 ноября президент заявил, что из Сектора Газа эвакуировали уже 89 украинцев. Он заверил, что этот процесс продолжается.