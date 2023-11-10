Із Сектора Гази евакуювали ще 160 українців

За минулу добу та вночі Україна евакуювала з Сектора Гази ще 160 своїх громадян, а також 9 громадян Молдови.

Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережах

Деталі: Таким чином, як наголосив Зеленський, цього тижня врятовані вже 203 українських громадянина.

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