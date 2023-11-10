Із Сектора Гази евакуювали ще 160 українців
П'ятниця, 10 листопада 2023, 10:14
За минулу добу та вночі Україна евакуювала з Сектора Гази ще 160 своїх громадян, а також 9 громадян Молдови.
Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережах
Деталі: Таким чином, як наголосив Зеленський, цього тижня врятовані вже 203 українських громадянина.
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Передісторія:
- 8 листопада Зеленський повідомив, що з Сектора Гази успішно евакуювали першу групу з 43 громадян України.
- Ввечері 9 листопада Зеленський повідомив, що із Сектора Гази евакуювали вже 89 українців.
- Всього Україна отримала дозволи на виїзд із Сектора Гази для 329 українців.