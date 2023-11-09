329 українцям дозволили виїхати із Сектора Гази – посол України в Ізраїлі

Україна отримала дозволи на виїзд із Сектора Гази для 329 українців.

Джерело: "Суспільне" із посиланням на заяву посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука в ефірі "Суспільне.Спротив"

Пряма мова: "Ми отримали дозвіл на 101 людину три дні тому, а позавчора ввечері отримали додатково дозвіл ще на 228 чоловік. Тобто ми можемо говорити про дозволи на 329 людей всього. Ці дозволи є дійсними.

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Думаю, що ми зможемо отримати ще декілька дозволів, але невелику кількість, оскільки переважна більшість наших заявок розглянута ізраїльською стороною і погоджена позитивно".

Деталі: Як підкреслив Корнійчук, за оцінками дипломатів, в Секторі Гази може залишатися близько українських 500 громадян, можливо більше. Оскільки вони не на обліку, з ними нема зв’язку.

Пряма мова: "На нас вийшло в цілому близько 370 осіб. На жаль, із частиною цих осіб зв’язок був втрачений, оскільки вони не евакуювалися з півночі, де тривають важкі бойові дії. Ми наполегливо просили їх це зробити".

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Більше деталей: За його словами, переважна більшість громадян, яких просили дипломати, переїхала з півночі на південь і чекає евакуації.

На пункті пропуску "Рафах" перебуває передова група. Цілодобово позмінно чергують українські дипломати, військові, які забезпечують прохід громадян і перевезення їх до безпечного місця.

За його словами, перші евакуйовані громадяни перебувають в готелі на Синаї між Рафахом і Каїром. Вони чекають на відправку до сусідньої з Україною держави. Евакуаційний літак прибуде, щоб забрати їх безкоштовно.

Корнійчук також пояснив, що погодження на евакуацію дає Ізраїль та Єгипет. Із списків вилучають осіб, які мають причетність до ХАМАСу. Він додав, що українські списки "майже не порізані". У них зазначені переважно жінки і діти.

Що передувало:

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з Сектора Гази успішно евакуювали першу групу з 43 громадян України

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