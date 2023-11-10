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Шахраї видурили майже 700 тисяч нібито на лікування важкохворих дітей та військових

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 листопада 2023, 10:21
Шахраї видурили майже 700 тисяч нібито на лікування важкохворих дітей та військових
ілюстрація прокуратури

Столичні правоохоронці викриди двох чоловіків, які привласнили майже 700 тисяч гривень, зібраних на лікування важкохворих дітей та військових.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, у 2022 році чоловік разом зі спільником розробили злочинну схему ошукування людей.

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Учасники схеми розміщували в соціальній мережі "Facebook" неправдиві публікації про начебто терміновий збір коштів на благодійні потреби з лікування важкохворих дітей та поранених військовослужбовців Збройних сил України.

Небайдужі громадяни перерахували на банківську картку зловмисників близько 680 тис. грн. Проте на потреби дітей та військовослужбовців гроші не скеровувалися, а зловмисники використовували ці кошти на власний розсуд.

Зазначається, що наразі слідство зібрало докази щодо вчинення злочинів стосовно 22 потерпілих з різних регіонів України. Робота з встановлення інших постраждалих триває.

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Дослівно: "Просимо громадян, які перераховували кошти за реквізитами банківської картки, зазначеної під публікаціями на сторінках користувача "Степко Андрій Віталійович", "Степко Андрей", "Андрій Степко" в соціальній мережі "Facebook", поінформувати про такі факти окружну прокуратуру або Солом’янське УП ГУ НП у м. Києві.

Вказаним особам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів".

Теми: шахрайствоКиївпрокуратура
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