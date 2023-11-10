Мошенники выманили почти 700 тысяч якобы на лечение тяжелобольных детей и военных

Столичные правоохранители разоблачили двух мужчин, которые присвоили почти 700 тысяч гривен, собранных на лечение тяжелобольных детей и военных.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, в 2022 году мужчина вместе с сообщником разработали преступную схему обмана людей.

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Участники схемы размещали в социальной сети "Facebook" ложные публикации о якобы срочном сборе средств на благотворительные нужды по лечению тяжелобольных детей и раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Неравнодушные граждане перечислили на банковскую карточку злоумышленников около 680 тыс. грн. Однако на нужды детей и военнослужащих деньги не направлялись, а злоумышленники использовали эти средства по своему усмотрению.

Отмечается, что сейчас следствие собрало доказательства совершения преступлений в отношении 22 потерпевших из разных регионов Украины. Работа по установлению других пострадавших продолжается.

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Дословно: "Просим граждан, которые перечисляли средства по реквизитам банковской карты, указанной под публикациями на страницах пользователя "Степко Андрей Витальевич", "Степко Андрей", "Андрей Степко" в социальной сети "Facebook", проинформировать о таких фактах окружную прокуратуру или Соломенское УП ГУ НП в г. Киеве.

Указанным лицам сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения".