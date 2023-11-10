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Щодо двох компаній, які зірвали поставки зброї, ведуться розслідування

Олена РощінаП'ятниця, 10 листопада 2023, 12:15
Щодо двох компаній, які зірвали поставки зброї, ведуться розслідування
Корупція і нажива на непоставленій зброї, колаж "Української правди"

Національне антикорупційне бюро України проводить розслідування щодо польської компанії "Alfa Sp z o.o.", а справу щодо ТОВ "Львівський арсенал" розслідує поліція. Ці компанії зірвали постачання зброї в Україну. 

Джерело: лист НАБУ до голови Громадської антикорупційної ради при МОУ Євгена Грушовця, оприлюднений антикорупційною радою

Деталі: Наприкінці жовтня Громадська антикорупційна рада при Міноборони направила декілька звернень до НАБУ. Зокрема, вона просила бюро розібратися з польською компанією "Alfa Sp z o.o." і ТОВ "Львівський арсенал", які зірвали поставки зброї й через це фігурували у статтях "Української правди".

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У НАБУ відпвіоли, що факти протиправних дій як із боку чиновників Міноборони, так і з боку компанії "Alfa" детективи розслідують, але розголошення подробиць на стадії досудового розслідування може зашкодити процесу.

Громадська рада також пропонувала напрацювати обовʼязкові рекомендації щодо мінімізації корупційних ризиків під час здійснення закупівель Міноборони України.

НАБУ запевнило громадську раду, що готове проводити зустрічі з метою обговорення питань повʼязаних із запобігання та протидією корупції.

ВІДЕО ДНЯ
Відповідь НАБУ щодо
Відповідь НАБУ щодо "Alfa Sp z o.o." і ТОВ "Львівський арсенал"
Громадська антикорупційна рада при МОУ у Facebook

Знати більше: Гроші на крові. Як непримітна польська фірма забрала десятки мільярдів у ЗСУ

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Теми: держзакупівлізброяМіноборониНАБУ
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