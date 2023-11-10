По двум компаниям, которые сорвали поставки оружия, ведутся расследования

Коррупция и нажива на непоставленном оружии, коллаж "Украинской правды"

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит расследование в отношении польской компании "Alfa Sp z o.o.", а дело в отношении ООО "Львовский арсенал" расследует полиция. Эти компании сорвали поставки оружия в Украину.

Источник: письмо НАБУ главе Общественного антикоррупционного совета при МОУ Евгению Грушовцу, обнародованное антикоррупционным советом

Детали: В конце октября Общественный антикоррупционный совет при Минобороны направил несколько обращений в НАБУ. В частности, он просил бюро разобраться с польской компанией "Alfa Sp z o.o." и ООО "Львовский арсенал", которые сорвали поставки оружия и поэтому фигурировали в статьях "Украинской правды".

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В НАБУ ответили, что факты противоправных действий как со стороны чиновников Минобороны, так и со стороны компании "Alfa" детективы расследуют, но разглашение подробностей на стадии досудебного расследования может повредить процессу.

Общественный совет также предлагал наработать обязательные рекомендации по минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок Минобороны Украины.

НАБУ заверило общественный совет, что готово проводить встречи с целью обсуждения вопросов, связанных с предотвращением и противодействием коррупции.

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Ответ НАБУ относительно "Alfa Sp z o.o." и ООО "Львовский арсенал" ОБЩЕСТВЕННЫЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СОВЕТ ПРИ МОУ В FACEBOOK

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