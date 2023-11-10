Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По двум компаниям, которые сорвали поставки оружия, ведутся расследования

Елена РощинаПятница, 10 ноября 2023, 12:15
По двум компаниям, которые сорвали поставки оружия, ведутся расследования
Коррупция и нажива на непоставленном оружии, коллаж "Украинской правды"

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит расследование в отношении польской компании "Alfa Sp z o.o.", а дело в отношении ООО "Львовский арсенал" расследует полиция. Эти компании сорвали поставки оружия в Украину. 

Источник: письмо НАБУ главе Общественного антикоррупционного совета при МОУ Евгению Грушовцу, обнародованное антикоррупционным советом

Детали: В конце октября Общественный антикоррупционный совет при Минобороны направил несколько обращений в НАБУ. В частности, он просил бюро разобраться с польской компанией "Alfa Sp z o.o." и ООО "Львовский арсенал", которые сорвали поставки оружия и поэтому фигурировали в статьях "Украинской правды".

Реклама:

В НАБУ ответили, что факты противоправных действий как со стороны чиновников Минобороны, так и со стороны компании "Alfa" детективы расследуют, но разглашение подробностей на стадии досудебного расследования может повредить процессу.

Общественный совет также предлагал наработать обязательные рекомендации по минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок Минобороны Украины.

НАБУ заверило общественный совет, что готово проводить встречи с целью обсуждения вопросов, связанных с предотвращением и противодействием коррупции.

ВИДЕО ДНЯ
Ответ НАБУ относительно
Ответ НАБУ относительно "Alfa Sp z o.o." и ООО "Львовский арсенал"
ОБЩЕСТВЕННЫЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СОВЕТ ПРИ МОУ В FACEBOOK

Знать больше: Деньги на крови. Как неприметная польская фирма забрала десятки миллиардов у ВСУ

Пустой "Львовский арсенал". Как ВСУ за 1,5 миллиарда не получили ни одной мины

Темы: госзакупкиоружиеМинобороныНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы

обновленоРоссийскую ракету сбили возле Днепра

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

фотоУгрозы Николову: правоохранители установили злоумышленников

видеоКостюк разгромила россиянку и впервые вышла в 1/4 Australian Open

В Израиле массовые митинги: люди требуют отставки Нетаньяху, прекращения войны и возвращения заложников

Все новости...
госзакупки
Руководитель Госоператора тыла Жумадилов: "Если Минобороны и дальше будет самостоятельно выполнять госзакупки, мы придем к тем же скандалам и проблемам"
Общественный совет просит НАБУ разобраться с конторами, которые не поставили армии обещанное
В Украине должно быть одно Агентство по оборонным закупкам вместо двух – член Общественного совета
Последние новости
19:01
В Мюнхене остановили протест против крайне правых из-за "переполненных улиц"
18:37
Румынские фермеры требуют от властей решений по импорту из Украины
18:11
Как развивались отношения Украины и Британии – подкаст "Світ не sweet"
18:04
Атака украинских беспилотников приостановила работу российского завода "Новатэк"
17:48
В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы
17:36
Движение кораблей по проливу Босфор восстановлено после приостановки
17:27
В итальянском городе отменили показ фильма с пропагандой РФ о войне в Украине
17:20
В полиции напомнили, как оформлять европротокол при ДТП с незначительными последствиями
17:12
Украина планирует начать строительство крупных блоков для атомных электростанций – Галущенко
17:02
фотоРоссияне обстреляли Курахово из Градов: есть погибший и раненый
Все новости...
Реклама: