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Російські історики та радник Шойгу – Канада наклала санкції на пропагандистів Кремля

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 10 листопада 2023, 18:39
Російські історики та радник Шойгу – Канада наклала санкції на пропагандистів Кремля
Фото - Getty Images

Міністерство закордонних справ Канади запровадило санкції проти дев’яти фізичних та шести юридичних осіб із Росії, які займаються поширенням кремлівської дезінформації та пропаганди.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву канадського МЗС

Деталі: Як зазначила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, нові санкції спрямовані проти осіб, які своєю роллю в підтримуваній Кремлем організації дезінформації та пропаганди війни безпосередньо сприяють агресивній війні Росії проти України.

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До санкційного списку потрапили колишній голова МЗС Росії Ігор Іванов, шестеро російських істориків і політологів, радник Шойгу Андрій Ільницький та дружина молдовського олігарха-утікача Ілана Шора Сара Шор (відома як співачка Жасмін).

Канада також запровадила санкції проти організацій, які поширюють дезінформацію. Серед них – аналітичний "Центр соціально-консервативної політики", Інститут держави і права Російської академії наук, кремлівська організація з просування Росії Russia Beyond, а також газети "Известия", "Парламентская газета" і росканал РЕН-ТВ.

"Ці суб'єкти є частиною організованої мережі, метою якої є поширення неправдивих наративів і пропаганди під виглядом експертної думки з метою легітимізації невиправданого порушення Росією суверенітету і територіальної цілісності України", – пояснюють в МЗС Канади.

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З 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 2700 фізичних та юридичних осіб у Росії, Білорусі, Україні та Молдові, причетних до порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Минулого жовтня канадське МЗС оголосило про запровадження санкцій проти дев’яти фізичних і шести юридичних осіб, пов’язаних із молдовськими олігархами-втікачами Іланом Шором і Владом Плахотнюком.

Теми: КанадасанкціїРосія
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