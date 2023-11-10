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Российские историки и советник Шойгу – Канада наложила санкции на пропагандистов Кремля

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 10 ноября 2023, 18:39
Российские историки и советник Шойгу – Канада наложила санкции на пропагандистов Кремля
Фото - Getty Images

Министерство иностранных дел Канады в пятницу объявило о введении санкций против девяти физических и шести юридических лиц из России, которые занимаются распространением кремлевской дезинформации и пропаганды.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление канадского МИД

Детали: Как отметила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, новые санкции направлены против лиц, которые своей ролью в поддерживаемой Кремлем организации дезинформации и пропаганды войны непосредственно способствуют агрессивной войне России против Украины.

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В санкционный список попали бывший глава МИД России Игорь Иванов, шестеро российских историков и политологов, советник Шойгу Андрей Ильницкий и жена молдавского олигарха-беглеца Илана Шора Сара Шор (известная как певица Жасмин).

Канада также ввела санкции против организаций, которые распространяют дезинформацию. Среди них – аналитический "Центр социально-консервативной политики", Институт государства и права Российской академии наук, кремлевская организация по продвижению России Russia Beyond, а также газеты "Известия", "Парламентская газета" и росканал РЕН-ТВ.

"Эти субъекты являются частью организованной сети, целью которой является распространение ложных нарративов и пропаганды под видом экспертного мнения с целью легитимизации неоправданного нарушения Россией суверенитета и территориальной целостности Украины", – объясняют в МИД Канады.

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С 2014 года Канада ввела санкции против более 2700 физических и юридических лиц в России, Беларуси, Украине и Молдове, причастных к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины.

В прошлом октябре канадский МИД объявил о введении санкций против девяти физических и шести юридических лиц, связанных с молдавскими олигархами-беглецами Иланом Шором и Владом Плахотнюком.

Темы: КанадасанкцииРосcия
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