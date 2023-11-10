Залужний назвав втрати росіян під Авдіївкою: за місяць 10 тисяч окупантів і 7 Су-25
П'ятниця, 10 листопада 2023, 19:14
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що за місяць активних штурмів Авдіївки українські захисники знищили близько 10 тисяч окупантів, 7 літаків Су-25 та багато іншої техніки.
Джерело: Залужний у Facebook
Дослівно: "Місяць, як ворог почав активно штурмувати Авдіївку. Місяць запеклих боїв, витримки та звитяги наших захисників, які продовжують героїчно тримати оборону.
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За цей час наші воїни знищили понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та 7 літаків Су-25.
Загальні втрати противника у живій силі становлять близько десяти тисяч осіб".
Деталі: Залужний подякував бригадам, піхоті, артилеристам, танкістам, розвідникам, операторам БПлА, медикам, які боронять Авдіївку.
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Нагадаємо:
- За три тижні штурмів поблизу Авдіївки на Донецькому напрямку російські війська втратили сотню танків і 250-ти одиниць іншої техніки.