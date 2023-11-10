Залужный назвал потери россиян под Авдеевкой: за месяц 10 тысяч оккупантов и 7 Су-25
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что за месяц активных штурмов Авдеевки украинские защитники уничтожили около 10 тысяч оккупантов, 7 самолетов Су-25 и много другой техники.
Источник: Залужный в Facebook
Дословно: "Месяц, как враг начал активно штурмовать Авдеевку. Месяц ожесточенных боев, выдержки и победы наших защитников, которые продолжают героически держать оборону.
За это время наши воины уничтожили более 100 вражеских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и 7 самолетов Су-25.
Общие потери противника в живой силе составляют около десяти тысяч человек".
Детали: Залужный поблагодарил бригады, пехоту, артиллеристов, танкистов, разведчиков, операторов БПлА, медиков, которые защищают Авдеевку.
Напомним:
- За три недели штурмов вблизи Авдеевки на Донецком направлении российские войска потеряли сотню танков и 250-ти единиц другой техники.