Залужный назвал потери россиян под Авдеевкой: за месяц 10 тысяч оккупантов и 7 Су-25

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что за месяц активных штурмов Авдеевки украинские защитники уничтожили около 10 тысяч оккупантов, 7 самолетов Су-25 и много другой техники.

Источник: Залужный в Facebook

Дословно: "Месяц, как враг начал активно штурмовать Авдеевку. Месяц ожесточенных боев, выдержки и победы наших защитников, которые продолжают героически держать оборону.

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За это время наши воины уничтожили более 100 вражеских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и 7 самолетов Су-25.

Общие потери противника в живой силе составляют около десяти тысяч человек".

Детали: Залужный поблагодарил бригады, пехоту, артиллеристов, танкистов, разведчиков, операторов БПлА, медиков, которые защищают Авдеевку.

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