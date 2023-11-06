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За три тижні під Авдіївкою росіяни втратили сотню танків і 250 одиниць іншої техніки – 47ОМБр

"Українська правда"Понеділок, 6 листопада 2023, 19:31
За три тижні під Авдіївкою росіяни втратили сотню танків і 250 одиниць іншої техніки – 47ОМБр
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За три тижні штурмів поблизу Авдіївки на Донецькому напрямку російські війська втратили сотню танків і 250-ти одиниць іншої техніки.

Джерело: повідомлення 47-ої окремої механізованої бригади ЗСУ

Дослівно: "Російським окупантам не вдається оточити Авдіївку завдяки діям наших оборонців.

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За три тижні активних штурмів росіяни залишилися без сотні танків, 250-ти одиниць іншої бронетехніки. Також українські військові ліквідували та поранили майже 7 тисяч загарбників".

Деталі: Бригада також опублікувала відео роботи бійців.  

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: З середини жовтня російські окупанти намагаються оточити Авдіївку, але не досягають успіхів.

Теми: Авдіївкавійна
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