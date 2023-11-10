Зеленський повідомив, що Україна допомагає евакуювати громадян інших держав з Гази

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив, що Україна допомагає з евакуацією громадян з Сектору Гази.

Джерело: звернення президента 10 листопада

Пряма мова: "Розвідка доповіла про роботу з евакуації наших громадян із сектора Газа – продовжуємо ці наші зусилля. По змозі допомагаємо також громадянам інших держав – наших партнерів. Я дякую всім, хто залучений до цієї роботи: ГУР, МЗС, посольства. Молодці!"

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