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Зеленський повідомив, що Україна допомагає евакуювати громадян інших держав з Гази

Тетяна ОлійникП'ятниця, 10 листопада 2023, 19:46
Зеленський повідомив, що Україна допомагає евакуювати громадян інших держав з Гази
фото - оп

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив, що Україна допомагає з евакуацією громадян з Сектору Гази.

Джерело: звернення президента 10 листопада

Пряма мова: "Розвідка доповіла про роботу з евакуації наших громадян із сектора Газа – продовжуємо ці наші зусилля. По змозі допомагаємо також громадянам інших держав – наших партнерів. Я дякую всім, хто залучений до цієї роботи: ГУР, МЗС, посольства. Молодці!"

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Передісторія:

  • 7 листопада Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що з сектора Гази до Молдови вдалося евакуювати 36 громадян Молдови, та подякувала за сприяння у цьому Румунії та Україні.
  • Раніше було відомо, про евакуацію Києвом з Гази ще 160 своїх громадян та 9 громадян Молдови.

Теми: Сектор ГазиІзраїльевакуаціяЗеленський
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