Україна допомогла з евакуацією громадян Молдови із Сектора Гази

Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що з сектора Гази до Молдови вдалося евакуювати 36 громадян Молдови, та подякувала за сприяння у цьому Румунії та Україні.

Джерело: "Європейська правда", Санду в Twitter (X), Newsmaker

Деталі: Санду повідомила, що з сектора Гази до Єгипту вдалося евакуювати 36 громадян Молдови.

На цей час вони перебувають у Каїрі, а далі вирушать до Бухареста разом з громадянами Румунії спецрейсом, який організувало МЗС Румунії, після чого автобусом прибудуть до Молдови.

"Висловлюю глибоку подяку президенту Румунії Клаусу Йоганнісу та президенту України Володимиру Зеленському за підтримку Румунії та України у цій майже місячній операції з евакуації громадян Молдови із сектора Гази", – зазначила президентка Молдови.

I am deeply grateful to Presidents @KlausIohannis and @ZelenskyyUa for Romania’s and Ukraine’s support in our nearly month-long mission to evacuate Moldovan citizens from the Gaza Strip.



Vă mulțumesc. Дякую.