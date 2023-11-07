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Україна допомогла з евакуацією громадян Молдови із Сектора Гази

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 7 листопада 2023, 23:50
Україна допомогла з евакуацією громадян Молдови із Сектора Гази
МАЯ САНДУ, GETTY IMAGES

Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що з сектора Гази до Молдови вдалося евакуювати 36 громадян Молдови, та подякувала за сприяння у цьому Румунії та Україні.

Джерело: "Європейська правда", Санду в Twitter (X), Newsmaker

Деталі: Санду повідомила, що з сектора Гази до Єгипту вдалося евакуювати 36 громадян Молдови. 

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На цей час вони перебувають у Каїрі, а далі вирушать до Бухареста разом з громадянами Румунії спецрейсом, який організувало МЗС Румунії, після чого автобусом прибудуть до Молдови. 

"Висловлюю глибоку подяку президенту Румунії Клаусу Йоганнісу та президенту України Володимиру Зеленському за підтримку Румунії та України у цій майже місячній операції з евакуації громадян Молдови із сектора Гази", – зазначила президентка Молдови.

В МЗС України у коментарі "ЄвроПравді" зазначили, що поки що не можуть розкривати деталей, оскільки процес евакуації громадян ще триває.

Нагадаємо, США визнали, що у секторі Гази протягом жовтня внаслідок бойових дій між бойовиками ХАМАС та Ізраїлем загинули та отримали поранення "тисячі" людей.

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Теми: евакуаціяСектор ГазиМолдова
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